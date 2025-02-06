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Atacante capixaba

Hoje no Goiás, Breno Herculano reencontra o Rio Branco-ES, na Copa Verde

Atacante atuou na base do time capixaba, adversário do Esmeraldino nas oitavas de final

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 10:22
Breno Herculano, atacante capixaba do Goiás Crédito: Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
O Goiás recebe o Rio Branco-ES, nesta quinta-feira, na Serrinha, no jogo único das oitavas de final da Copa Verde 2025. A partida eliminatória vai marcar o reencontro do atacante Breno Herculano com o seu ex-clube.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Breno começou a carreira no projeto Basiléia e logo foi para o Cachoeiro Futebol Clube. Quando completou 15 anos, o centroavante se transferiu para o Resende, do Rio de Janeiro, e depois passou pelo Boavista.
No fim de 2017, o Rio Branco-ES formou a equipe para jogar a Copa SP de Futebol Júnior 2018 e trouxe Breno Herculano, na época conhecido pelo apelido de "Orelha". A passagem do jogador foi curta pelo Capa-Preta.
- Cheguei no Rio Branco, logo após as passagens pelo Resende e Boavista, do Rio de Janeiro. Fiquei um curto período no Rio Branco, cerca de 4 meses no clube, disputei a Copa São Paulo, em 2018, e consegui me destacar - declarou o jogador, em entrevista ao ge.globo.
Breno, atacante do Rio Branco-ES, marcou o gol Capa-Preta no amistoso contra o Botafogo Crédito: Foto: Márcio Henrique Thomaz
Na Copinha 2018, Breno Herculano jogou apenas uma partida pelo Capa-Preta: a goleada de 6 a 1 sobre a União Barbarense. Na partida, o atacante fez três gols, se destacou e dois meses depois estava fazendo a sua estreia pelo time sub-20 do Flamengo.
- Esse período no Rio Branco, apesar de ter sido curto, foi muito importante para a minha carreira. Conquistei um destaque na Copinha e me transferi para o Flamengo. Essa passagem pelo clube foi fundamental para que eu pudesse estar hoje em um clube grande como o Goiás.

Reencontro com o Rio Branco-ES

O técnico Jair Ventura não revelou, publicamente, o time que pretende escalar para o jogo desta quinta-feira, contra o Rio Branco. Existe a possibilidade do capixaba Breno Herculano iniciar a partida como titular. Na expectativa para entrar jogando, o atacante afirma que o reencontro com o Capa-Preta será especial.
- Será um jogo muito especial. O Rio Branco é um clube pelo qual tenho um carinho muito grande, por tudo o que vivi lá. A minha projeção para o futebol começou lá, então tenho um sentimento especial. Mas hoje defendo as cores do Goiás e vou sempre dar o meu melhor para ajudar o time a conquistar as vitórias.
Breno Herculano, atacante capixaba do Goiás Crédito: Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
O Goiás passa por um momento turbulento, nesse início de temporada. O time está na terceira colocação no Campeonato Goiano e, no último final de semana, foi derrotado pelo arquirrival Vila Nova. Para Breno Herculano, neste momento, a prioridade é a vaga para as quartas de final da Copa Verde.
- Nosso time vem fazendo um bom início de competição no estadual, estamos entre os primeiros. O Goiás é um clube muito grande, então há sempre uma pressão para conquistar os resultados. Esse jogo contra o Rio Branco é um duelo muito difícil, mas todo o elenco está bem focado e motivado para conquistar essa classificação e avançar para as quartas de final da Copa Verde - finalizou.
Texto feito por Sidney Magno.

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