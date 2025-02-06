Goiás x Rio Branco: onde acompanhar ao vivo, horário e escalações

Rio Branco venceu o Vitória e joga as oitavas de final da Copa Verde Crédito: Igor Dadalto/ Núcleo Desporte

Goiás e Rio Branco se enfrentam, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, no jogo único das oitavas de final da Copa Verde 2025. Por conta de uma punição do STJD, o jogo terá presença apenas de mulheres, crianças, PCDs e idosos no estádio.

Por estar melhor posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Esmeraldino tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, quem vencer avança para as quartas de final. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem passar vai enfrentar o União Rondonópolis, do Mato Grosso, que eliminou a Aparecidense, nesta quarta-feira.

Classificado direto para as oitavas de final, o Goiás vem de mais uma derrota no clássico contra o Vila Nova, pelo Campeonato Goiano. Além de estar há seis partidas sem vencer o arquirrival, os tropeços contra Goiatuba e CRAC também deixaram o torcedor esmeraldino na bronca.

O Rio Branco se classificou para as oitavas de final da Copa Verde com uma vitória sobre o Vitória-ES, na primeira fase. Esse foi o único resultado positivo do Capa-Preta em 2025. Após cinco rodadas no Campeonato Capixaba, o Brancão tem apenas três pontos ganhos e ocupa a zona de rebaixamento. Nas últimas duas partidas, o time saiu de campo com fortes protestos ao técnico Ricardo Colbachini e aos jogadores.

Prováveis escalações

Goiás

Jair Ventura confirmou a estreia do meia Pedrinho, que chegou do Cruzeiro. O treinador disse que não irá poupar todos os titulares, mas apenas os que indicarem desgaste física e possibilidade de lesão. Há dúvida entre Marcão e Gonzalo Freitas na função de primeiro volante e entre Breno Herculano e Barceló no comando de ataque.

Provável escalação: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e DG; Marcão (Gonzalo Freitas), Juninho e Vitinho; Esli Garcia, Herculano (Barceló) e Pedrinho

Rio Branco

Já que a fase não é boa e o foco está no Campeonato Capixaba, a expectativa é de que Ricardo Colbachini escale uma equipe mista. Com revezamento de goleiros, André Luiz deve ganhar a vaga de Neguete. Outros ‘medalhões’ do time também têm a expectativa de serem poupados. Sendo assim, Matheus Castelo, Wadson e Vitinho são outras prováveis novidades.

Provável escalação: André Luiz, Dudu, Matheus Castelo, Darlan e Wadson; Bruno Silva, Júnior Dindê e Felipe Pará; Vitinho, Matheus Costa e Jacó.

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