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Zagueiro capixaba

Ex-Bahia, capixaba Robson de Paula conquista acesso no Campeonato Chinês

Zagueiro ganhou rodagem em diferentes mercados após saída do Tricolor Baiano

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2024 às 14:52
Ex-Bahia, Róbson de Paula faz sucesso na China e conquista acesso Crédito: Foto: Divulgação/Dalian Jiangbo
O zagueiro capixaba Robson de Paula, revelado pelo Bahia, conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Chinês. No último final de semana, seu clube, o Dalian Yingbo, venceu o Shanghai Jiading Huilong, por 2 a 1, na rodada final da China Legue One (segunda divisão). Com o resultado, o Dalian ficou com o vice-campeonato e subiu junto ao campeão Yunnan Yukun.
Titular e destaque da temporada, Robson atuou em 27 partidas e, a duas rodadas do fim, o capixaba marcou em um dos jogos mais importantes da temporada, na vitória por 2 a 1, de virada, contra o Wuxi Wugou, nos acréscimos. O capixaba deixou tudo igual aos 90 minutos e ainda viu o companheiro brasileiro, Fernando Karanga, dar a vitória quatro minutos depois.
Em sua primeira temporada na China, Robson que a recepção de todos no clube facilitou o processo de adaptação ao país asiático.
- Desde o início da temporada tínhamos esse objetivo traçado e conquistamos esse acesso. O mérito é de todo grupo, desde o elenco até a comissão técnica, que teve foco para chegarmos na nossa meta. Desde quando cheguei, fui bem recebido e todos aqui me ajudaram muito na adaptação, e isso foi fundamental para eu poder desempenhar o meu melhor futebol e ajudar o Dalian a conquistar o acesso para a Superliga Chinesa no próximo ano - disse Robson.

Quem é Robson de Paula?

Nascido em Itaguaçu, região central serrana do Espírito Santo, Robson Januário de Paula deixou a sua cidade natal com apenas 15 anos, em busca de um sonho. Sem buscar os clubes do futebol capixaba, o então adolescente rumou ao estado baiano, para fazer um teste no Bahia. No Tricolor, o zagueiro se destacou e chamou atenção. Antes de subir ao profissional, foi emprestado ao Kawasaki Frontale, do Japão, e ganhou experiência até estrear pelo Esquadrão, onde atuou em 57 partidas durante 2015/16.
- Eu saí direto de Itaguaçu direto para a Bahia. Fui encontrado pelo Bahia numa peneira em Itarana, que é a cidade vizinha a minha, no Espírito Santo, e aí consegui ser aprovado. Antes disso, eu só jogava nas escolinhas da minha cidade e nos torneios de amador, já contra os adultos da região. Isso me ajudou muito na época. Eu era titular, banco e vivi de tudo. Isso me fez ter a chance de ir para o Bahia, o meu primeiro clube profissional, e agarrar a oportunidade - relatou o defensor capixaba ao ge.globo.
Em ação pelo Esteghlal, Róbson marca o atacante Taremi, ex-Persepolis Crédito: Foto: Mahmood Hosseini/Tasnim News
A passagem de sucesso pelo Irã, deu confiança e mercado para Robson, que logo rumou ao futebol português, para jogar pelo tradicional Boavista. Em dois anos pelo clube da camisa xadrez, o zagueiro garantiu passagens para os Emirados Árabes, uma volta ao Brasil e idas para Arábia Saudita e China.
- Eu tive boas passagens nos Emirados e Portugal também, fui muito bem nos clubes que eu passei, graças a Deus. Aí chegou essa proposta da China, do Daliang, e nem pensei duas vezes porque eu já tinha ouvido falar muito bem do Campeonato Chinês. Alguns amigos já tinham jogado aqui e ainda vim para um clube que é muito grande e tradicional na China. A cidade é apaixonada por futebol e graças a Deus caí nas graças do torcedor, que apoia o time o tempo todo - finalizou o zagueiro ao ge.globo.
Texto feito por Tiago Taam, do ge.globo.

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