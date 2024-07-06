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Na disputa

Em jogo com apagão e muita emoção, Serra e Real Noroeste empatam pela Série D

Resultado manteve o Tricolor Serrano na zona de classificação e os Merengues na caça de um lugar na próxima fase
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

06 jul 2024 às 19:13

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 19:13

Serra e Real Noroeste empataram em partida válida pela Série D
Serra e Real Noroeste empataram em partida válida pela Série D Crédito: Wendrel Vieira / Serra F.C
Em um jogo muito equilibrado, que chegou a ficar 15 minutos paralisado por conta de um apagão e com emoção até o fim, Serra e Real Noroeste empataram em 2 a 2, no Robertão, neste sábado (6), em partida válida pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Piauí e Vitinho marcaram para os Merengues, e Kaue e Cassiano balançaram as redes para o Tricolor Serrano.
O empate deixa os times na mesma posição em que já se encontravam. O Serra permanece na zona de classificação para a próxima fase, na quarta colocação, com 18 pontos. Já o Real Noroeste segue na caça por um lugar na fase de mata-mata, é o quinto colocado com 17 pontos. 
As duas equipes voltam a campo já no próximo final de semana. No sábado (13), o Serra recebe o Nova Iguaçu no Robertão, às 15h. No mesmo dia, mas às 17h, o Real Noroeste enfrenta a Portuguesa-RJ no estádio Luso-Brasileiro. 

O Jogo

O Serra começou bem no jogo, porém o Real Noroeste chegou com mais perigo até a metade da primeira etapa. Em uma dessas investidas, o meia Potiguar sofreu pênalti, que convertido pelo centroavante Piauí. Depois do gol, o Serra tentou voltar ao ataque com mais eficiência e numa falta cobrada por Zé Gatinha, a bola bateu na mão do zagueiro merengue e foi marcado pênalti. O próprio Zé Gatinha foi para a bola, mas parou em bela defesa de Neguete.
O segundo tempo começou equilibrado, porém com as duas equipes errando bastante. O Serra recuava muito a bola para zaga, enquanto o Real Noroeste tentava administrar o placar. Até que um incidente inusitado mudou toda a dinâmica do jogo. Aos 33 minutos o jogo foi paralisado por falta de energia elétrica.
Após 15 minutos de paralisação devido ao apagão, as equipes voltaram com as baterias recarregadas. Após falha de marcação da defesa cobra-coral, Vitinho finalizou no ângulo de Camillato para fazer 2 a 0 Real Noroeste. Entretanto, dois minutos depois o Serra conseguiu descontar com Kaue, que aproveitou o cruzamento e fez de cabeça. E na sequência, aos 46 minutos, o Serra empatou a partida em chute de Cassiano. 
Por conta da falta de energia, o jogo teve mais de 10 minutos de acréscimos e deu tempo do lateral Alex, do Serra, ser expulso. E foi só! Fim de jogo no Robertão.

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