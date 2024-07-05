Campeão capixaba pela Desportiva em 1992,  Jorcey Anisio fatura taça no Irã

Jorcey em atividade no Persepolis Crédito: Divulgação/Persepolis

Campeão capixaba como goleiro da Desportiva em 1992, Jorcey Anisio, após a aposentadoria dos gramados, se mostrou um grande experiente preparador de goleiros. No currículo acumula passagens por grandes clubes como Avaí, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG e Sport, além das categorias de base da seleção brasileira, adicionou mais um feito impressionante ao seu currículo. Aos 51 anos, ele aceitou o desafio de treinar os goleiros do Persépolis, um dos maiores clubes do Irã, e fez parte da comissão técnica que conquistou do título da Iran Pro League.

Contratado em fevereiro, Jorcey rapidamente adaptou-se à nova cultura e ao ritmo do futebol iraniano. "A vida no Irã foi uma experiência fantástica. Adaptei-me bem à cultura e fui muito bem recebido. O Persépolis tem uma torcida gigantesca, e esses quatro meses foram de um aprendizado importante, tanto cultural quanto futebolístico", comentou o preparador.

Chegando na metade do campeonato, Jorcey encontrou o Persépolis na quarta posição, a quatro pontos do líder, com 15 jogos restantes. Durante o tempo que esteve presente, a equipe acumulou 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o que garantiu a virada na tabela e o título do campeonato. Um dos momentos mais marcantes foi a partida que levou a equipe à liderança: "No primeiro tempo estávamos perdendo por 3 a 0, mas conseguimos virar o jogo no segundo tempo", relembrou.

Adaptar-se à língua e cultura locais foi um dos principais desafios. "A parte de treinamento é bem parecida com a do Brasil, devido à globalização do futebol. Porém, lidar com uma cultura tão diferente e com a questão religiosa foi um aprendizado contínuo", explicou Jorcey.

Em Teerã, capital do Irã, ele teve a oportunidade de treinar Alireza Beiranvand, goleiro titular da seleção iraniana na Copa do Mundo de 2022. Esta foi sua segunda experiência no exterior, após ter trabalhado na Arábia Saudita entre 2011 e 2012. "Aceitar convites assim envolve lidar com culturas, idiomas e nacionalidades diversas. Futebol é complexo, mas deu certo de novo", celebrou.

Antes de sua passagem pelo Persépolis, Jorcey trabalhou por três temporadas no Sport, onde trabalhou com goleiros como Luan Polli, atualmente jogando no Nassaji Mazandaran, time que disputa a primeira divisão Iraniana e outro goleiro que Jorcey se orgulha de ter trabalhado foi com Maílson que surgiu no Sport e está atualmente no futebol saudita defendendo o Al Taawon FC.

Jorcey Anisio nos tempos de Desportiva Fe Crédito: Acervo pessoal Jorcey Anisio

Memórias na Desportiva Ferroviária

Jorcey também mantém um carinho especial pela Desportiva Ferroviária, clube capixaba onde iniciou sua carreira profissional e conquistou o Campeonato Capixaba em 1992. "Ser campeão capixaba foi muito gratificante, e tenho um carinho enorme pela Desportiva, onde fiz minha primeira partida como atleta profissional e tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores."

"Acompanho sempre a Desportiva e torço muito pelo desenvolvimento do futebol capixaba. Espero que a nova gestão, transformando o clube em SAF, possa trazer resultados positivos e alavancar o futebol do estado" Jorcey Anisio - Goleiro campeão pela Desportiva Ferroviária em 1992

Ele relembra com carinho sua passagem pela Desportiva Ferroviária, onde conquistou o título estadual em 1992. "Foi um momento especial da minha carreira, aos 19 anos, jogando ao lado de grandes nomes como Andrade, Washington, China, Dedé, Alves, Morelatto, Edson Garcia, Welder Barbosa e Gerson, tenho um carinho muito grande, mantenho contato com alguns jogadores do elenco ainda. A Desportiva sempre terá um lugar especial no meu coração, e espero vê-la de volta ao cenário nacional, alcançando novos títulos e acessos", concluiu.

Jorcey fez parte do elenco do último time capixaba que disputou a Série A . Na partida em questão, válida pelo grupo D, no Engenheiro Araripe, a Desportiva Ferroviária venceu o União São João por 1 a 0 com gol de Barbosa aos 30 minutos do 1º tempo, no dia 22 de setembro de 1993.