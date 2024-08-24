Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão

É hoje! Porto Vitória e Vitória se enfrentam pela final da Copa ES

O Verdão e o Alvianil entram em campo neste sábado (24) pela decisão da Copa Espírito Santo. Veja aqui tudo que precisa saber sobre o duelo.
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

24 ago 2024 às 09:57

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 09:57

Final Copa ES - Porto Vitória x Vitória F.C
Final Copa ES - Porto Vitória x Vitória F.C Crédito: Arte A Gazeta / Reprodução
Hoje é o dia. Porto Vitória e Vitória F.C entram em campo em busca do tão sonhado título da Copa ES 2024. O confronto acontece neste sábado (24), às 17h, estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida, que será transmitida pela TVE Espírito Santo, ainda está com ingressos à venda.
Muitos fatores fazem com que essa final seja de extrema importância para ambas as equipes. De um lado o Porto, clube recém-criado que já compete na elite do futebol capixaba, busca o seu primeiro troféus com o elenco profissional depois de se provar um expoente nas categorias de base. Do outro, o tradicionalíssimo Vitória, que busca o pentacampeonato da Copa Espírito Santo e visa se isolar como o maior vencedor do torneio. 

Trajetórias

A primeira fase do torneio não foi igual para os dois times. Depois de altos e baixos que o Alvianil passou no Capixabão 2024, o Vitória chegou para a disputa da Copa ES com fome de título. Se reforçou em todas as partes do elenco e fez uma campanha de 9 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas durante a competição. Os números e o futebol apresentado demonstram uma campanha sólida dentre os times capixabas, mas que ainda sofre bastante defensivamente, fragilidades que resultaram em 27 gols sofridos em 16 jogos. Curiosamente, o ataque também balançou as redes 27 vezes.
Em comparação, o Porto teve uma campanha invejável na Copa. Com uma eliminação amarga para o Rio Branco nas semifinais do Capixabão 2024, o Porto se reforçou e também concentrou suas forças na Copa ES e, através de um bom trabalho do técnico Fábio Brostel, o clube chega na final com a melhor defesa e o melhor ataque da competição, com 38 gols convertidos e apenas 10 sofridos. Ao todo, foram 7 vitórias sem tomar gols nos 8 jogos da segunda fase, com um aproveitamento de 83% somando as duas etapas.

Retrospecto recente

Pela data de criação do Porto Vitória ainda ser recente, os clubes só se enfrentaram 5 vezes na história, sendo 3 apenas nesta edição da Copa Espírito Santo. No retrospecto recente, melhor para o Porto Vitória, que não perdeu para o Alvianil ainda em 2024. Foram 4 confrontos no ano, sendo um empate em 0 a 0 pelo Capixabão 2024; uma vitória do Verdão por 3 a 1 na primeira fase da Copa ES; além de uma vitória por 2 a 0 e um empate em 2 a 2 na segunda fase. 

Veja Também

Porto Vitória busca título inédito e acredita na solidez defensiva

Alvianil busca final diferente diante do Porto Vitória na decisão da Copa ES

Confira a trajetória que levou o Porto Vitória à final da Copa ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados