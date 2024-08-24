É hoje! Porto Vitória e Vitória se enfrentam pela final da Copa ES

Final Copa ES - Porto Vitória x Vitória F.C Crédito: Arte A Gazeta / Reprodução

Hoje é o dia. Porto Vitória e Vitória F.C entram em campo em busca do tão sonhado título da Copa ES 2024. O confronto acontece neste sábado (24), às 17h, estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida, que será transmitida pela TVE Espírito Santo, ainda está com ingressos à venda.

Muitos fatores fazem com que essa final seja de extrema importância para ambas as equipes. De um lado o Porto, clube recém-criado que já compete na elite do futebol capixaba, busca o seu primeiro troféus com o elenco profissional depois de se provar um expoente nas categorias de base. Do outro, o tradicionalíssimo Vitória, que busca o pentacampeonato da Copa Espírito Santo e visa se isolar como o maior vencedor do torneio.

Trajetórias

A primeira fase do torneio não foi igual para os dois times. Depois de altos e baixos que o Alvianil passou no Capixabão 2024, o Vitória chegou para a disputa da Copa ES com fome de título. Se reforçou em todas as partes do elenco e fez uma campanha de 9 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas durante a competição. Os números e o futebol apresentado demonstram uma campanha sólida dentre os times capixabas, mas que ainda sofre bastante defensivamente, fragilidades que resultaram em 27 gols sofridos em 16 jogos. Curiosamente, o ataque também balançou as redes 27 vezes.

Em comparação, o Porto teve uma campanha invejável na Copa. Com uma eliminação amarga para o Rio Branco nas semifinais do Capixabão 2024, o Porto se reforçou e também concentrou suas forças na Copa ES e, através de um bom trabalho do técnico Fábio Brostel, o clube chega na final com a melhor defesa e o melhor ataque da competição, com 38 gols convertidos e apenas 10 sofridos. Ao todo, foram 7 vitórias sem tomar gols nos 8 jogos da segunda fase, com um aproveitamento de 83% somando as duas etapas.

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