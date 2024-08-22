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Em clima de decisão

Porto Vitória busca título inédito e acredita na solidez defensiva

O Porto vem de 7 jogos sem tomar gol em 8 confrontos, mas foi vazado duas vezes pelo próprio Vitória, adversário na final. Às vésperas da finalíssima, a equipe fala sobre as expectativas para a decisão.
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

22 ago 2024 às 19:01

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 19:01

Porto Vitória x Linhares FC, pela Copa Espírito Santo 2024
Porto Vitória x Linhares FC, pela Copa Espírito Santo 2024 Crédito: Jordan Nunes / Capixaba Esporte
O Porto Vitória se prepara para um duelo decisivo contra o Vitória na final da Copa ES 2024, que será às 17h, do próximo sábado (24), no estádio Kleber Andrade. A partida vale não apenas o título, mas também uma vaga no Brasileirão Série D de 2025.
Em entrevista à equipe de esportes de A Gazeta, o técnico Fábio Brostel, que venceu a Copa ES 2023 com o time sub-20, falou sobre as expectativas de disputar uma final, agora comandando o elenco profissional. "Na competição passada fomos campeões invictos e alguns jogadores estão compondo o elenco profissional. A gente sabe a importância do título e de fazer um bom jogo, que vai ser muito disputado e definido nos detalhes", dispara o treinador.
Com uma defesa sólida, o time chega à decisão com apenas 10 gols sofridos em 16 jogos. Na segunda fase, o Porto terminou invicto e com 7 partidas sem ser vazado em oito jogos. "A defesa começa no ataque, lá do Patrick até o goleiro. Então, essa solidez reflete muito que a nossa equipe quer muito dentro de campo independente da posição, então quanto menos gol a gente sofre, mais longe a gente consegue chegar", destacou Ferrugem, zagueiro e capitão do Porto na campanha histórica. 
Mas, além de uma defesa sólida, o Verdão também se mostrou efetivo no ataque. Foram 38 gols convertidos durante a competição - uma média de 2.3 por partida -, e teve  Patrick como o artilheiro da Copa Espírito Santo 2024, com 8 bolas na rede. Ele também conversou com a nossa equipe e falou do sentimento de ser tão importante para a equipe: "A sensação é a melhor possível, trabalhando bastante para acontecer isso. Ajudo os companheiros, e a gente está executando da melhor forma". Além disso, o atacante frisou o objetivo principal do clube, que é a conquista do título no próximo sábado (24).

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