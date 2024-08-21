Confira a trajetória que levou o Porto Vitória à final da Copa ES

Depois de uma ótima campanha na Copa Espírito Santo, o Porto Vitória chega ao Kleber Andrade neste sábado (24) como forte postulante ao título inédito. Fundado em 2014, com o objetivo de formação de novos atletas, o Verdão se tornou um time de futebol profissional em 2021, e desde então cresceu como uma potência no estado, chegando à sua primeira decisão de Copa ES nesta temporada.
Com uma eliminação amarga para o Rio Branco nas semifinais do Capixabão 2024, o Porto se reforçou e concentrou suas forças na Copa ES - que concede ao campeão uma vaga para a disputa do Brasileirão Série D de 2025.
Com o bom trabalho do técnico Fábio Brostel, o clube somou 7 vitórias sem tomar gols em 8 jogos da segunda fase. No total da competição, 38 bolas balançaram as redes adversárias e apenas 10 gols foram sofridos, com um aproveitamento de 83% somando as duas fases.
Confira a trajetória completa do Porto Vitória nesta Copa ES:
Primeira Fase
- Vilavelhense 0 x 2 Porto Vitória
- Porto Vitória 5 x 1 Real Noroeste
- Linhares 2 x 1 Porto Vitória
- Rio Branco 1 x 3 Porto Vitória
- Porto Vitória 4 x 2 Sport Capixaba
- Porto Vitória 3 x 1 Vitória
- Capixaba 1 x 0 Porto Vitória
- Porto Vitória 1 x 0 Desportiva
Segunda Fase
- Linhares 0 x 2 Porto Vitória
- Porto Vitória 3 x 0 Capixaba
- Desportiva 0 x 2 Porto Vitória
- Porto Vitória 2 x 0 Sport Capixaba
- Vitória 2 x 2 Porto Vitória
- Porto Vitória 1 x 0 Desportiva
- Capixaba 0 x 3 Porto Vitória
- Porto Vitória 4 x 0 Linhares
Capixabão 2024
Em sua segunda temporada disputando a elite do futebol do estado, o Porto Vitória teve uma trajetória regular no Capixabão deste ano. Ao todo, somou 4 vitórias e 3 derrotas nos 9 jogos da fase inicial, anotando 15 pontos e terminando em quarto colocado. Em um confronto duro contra o Jaguaré nas quartas de final da competição, saiu perdendo no jogo de ida por 3 a 2, mas conseguiu a remontada no Klebão com um outro 3 a 2 pelo jogo de volta, empatando no placar agregado e se classificando por ter tido uma melhor campanha na fase de pontos corridos.