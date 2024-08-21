Confira a trajetória que levou o Porto Vitória à final da Copa ES

Porto Vitória x Linhares FC, pela Copa Espírito Santo 2024 Crédito: Jordan Nunes / Capixaba Esporte

Depois de uma ótima campanha na Copa Espírito Santo, o Porto Vitória chega ao Kleber Andrade neste sábado (24) como forte postulante ao título inédito. Fundado em 2014, com o objetivo de formação de novos atletas, o Verdão se tornou um time de futebol profissional em 2021, e desde então cresceu como uma potência no estado, chegando à sua primeira decisão de Copa ES nesta temporada.

Com uma eliminação amarga para o Rio Branco nas semifinais do Capixabão 2024, o Porto se reforçou e concentrou suas forças na Copa ES - que concede ao campeão uma vaga para a disputa do Brasileirão Série D de 2025.

Com o bom trabalho do técnico Fábio Brostel, o clube somou 7 vitórias sem tomar gols em 8 jogos da segunda fase. No total da competição, 38 bolas balançaram as redes adversárias e apenas 10 gols foram sofridos, com um aproveitamento de 83% somando as duas fases.

Confira a trajetória completa do Porto Vitória nesta Copa ES:

Primeira Fase

Vilavelhense 0 x 2 Porto Vitória

Porto Vitória 5 x 1 Real Noroeste

Linhares 2 x 1 Porto Vitória

Rio Branco 1 x 3 Porto Vitória

Porto Vitória 4 x 2 Sport Capixaba



Porto Vitória 3 x 1 Vitória



Capixaba 1 x 0 Porto Vitória

Porto Vitória 1 x 0 Desportiva

Segunda Fase

Linhares 0 x 2 Porto Vitória

Porto Vitória 3 x 0 Capixaba

Desportiva 0 x 2 Porto Vitória

Porto Vitória 2 x 0 Sport Capixaba



Vitória 2 x 2 Porto Vitória

Porto Vitória 1 x 0 Desportiva

Capixaba 0 x 3 Porto Vitória

Porto Vitória 4 x 0 Linhares

Capixabão 2024