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Histórico

Desportiva quebra jejum de oito anos sem vencer um duelo de mata-mata

Locomotiva Grená elimina o Vilavelhense e está nas semifinais do Campeonato Capixaba

Publicado em 10 de Março de 2025 às 19:08

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

10 mar 2025 às 19:08
De virada, a Desportiva venceu o Vilavelhense no Engenheiro Araripe
De virada, a Desportiva venceu o Vilavelhense no Engenheiro Araripe Crédito: Laila Pecorari/Desportiva
A Desportiva Ferroviária é o primeiro time classificado para as semifinais do Campeonato Capixaba 2025. A conquista da vaga, com a vitória de 2 a 1 sobre o Vilavelhense, também pôs fim a jejum que perdurava por oito anos. Desde 2016, quando se sagrou campeã, a Locomotiva Grená não vencia um confronto de mata-mata.
O retrospecto negativo também se estendia para o Campeonato Brasileiro Série D e para a Copa Espírito Santo, onde a Tiva saiu eliminada em todos os duelos desde então. O jejum teve início no mesmo ano de 2016, quando a Desportiva nem se classificou para o mata-mata da Copa ES, fato que se repetiu no Campeonato Capixaba 2017.
A primeira derrota em confrontos aconteceu na Série D 2017, diante do Operário-PR. Em 2018, mais um ano de fracassos, onde a Tiva não avançou para as fases eliminatórias das competições estaduais. De 2019 em diante, a Locomotiva passou a acumular eliminações nas fases de quartas de final do Campeonato Capixaba e de Copa Espírito Santo. Neste período, os maiores carrascos da Desportiva foram o Rio Branco-ES, Rio Branco VN e o Nova Venécia, todos com duas eliminações cada.

Linha do tempo do jejum da Desportiva

  • 2016 - Copa Espírito Santo - Não se classificou para o mata-mata
  • 2017 - Campeonato Capixaba - Não se classificou para o mata-mata
  • 2017 - Brasileirão Série D - Eliminada pelo Operário-PR
  • 2017 - Copa Espírito Santo - Eliminada pelo Espírito Santo FC nas quartas de final
  • 2018 - Campeonato Capixaba - Não se classificou para o mata-mata
  • 2018 - Copa Espírito Santo - Não se classificou para o mata-mata
  • 2019 - Campeonato Capixaba - Eliminada pelo Real Noroeste nas quartas de final
  • 2019 - Copa Espírito Santo - Eliminada pelo Rio Branco-ES nas quartas de final
  • 2020 - Campeonato Capixaba - Eliminada pelo Rio Branco-ES nas quartas de final
  • 2020 - Copa Espírito Santo - Não foi realizada
  • 2021 - Campeonato Capixaba - Eliminada pelo Rio Branco VN nas quartas de final
  • 2021 - Copa Espírito Santo - Eliminada pelo Nova Venécia nas quartas de final
  • 2022 - Campeonato Capixaba - Eliminada pelo Nova Venécia nas quartas de final
  • 2022 - Copa Espírito Santo - Eliminada pelo Estrela do Norte nas quartas de final
  • 2023 - Campeonato Capixaba - Eliminada pelo Porto Vitória nas quartas de final
  • 2024 - Campeonato Capixaba - Eliminada pelo Rio Branco VN nas quartas de final
  • 2024 - Copa Espírito Santo - Não se classificou para o mata-mata (final em jogo único)

Números do jejum da Desportiva

  • Jogos: 22
  • Vitórias: 2
  • Empates: 10
  • Derrotas: 10
  • Gols pró: 14
  • Gols contra: 26
  • Aproveitamento: 24,4%

O fim do jejum da Desportiva

O jejum grená enfim chegou ao fim em 2025, no Campeonato Capixaba. Após uma primeira fase impecável, nas quartas de final a líder Desportiva Ferroviária enfrentou o Vilavelhense, oitavo colocado. No jogo de ida, uma vitória incontestável, por 4 a 1 (assista) e, na volta, um novo triunfo, desta vez por 2 a 1 (assista). A soma dos resultados levou a Tiva às semifinais do Estadual.
Do elenco atual, o meia Christopher foi o único que viveu esse jejum dos dois lados. Em sua quarta temporada defendendo a Desportiva Ferroviária, o norte-americano viu o time grená sair derrotado de mata-matas em três oportunidades e também ajudou a eliminar a Tiva, em 2021, quando atuou pelo Nova Venécia, na Copa Espírito Santo. Hoje de volta à Desportiva e classificado para as semifinais, Christopher se declara ao clube e afirma que busca muito além do que a quebra do jejum.
"Tenho a Desportiva como minha casa. Respeito o clube e esses torcedores, mas a gente é profissional e, naquela época, eu estava Nova Venécia. Não foi por falta de respeito (o gol pelo Leão) e nem de trabalho que Desportiva não conseguiu esses resultados nos últimos anos. Mas acho que Deus estava reservando esse momento para gente, essa noite, essa festa linda, esses caras... não dá nem para eu falar, realmente eles são muito loucos e apaixonados pela Desportiva assim como eu. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ganhar os jogos aqui em casa, fora e buscar esse título. Ninguém está satisfeito só com esse tabu quebrado. A gente quer o título, porque não adianta de nada a gente chegar na semifinal, chegar na final e não coroar esse trabalho. Só é lembrado quem é campeão", declarou o jogador.
A Desportiva Ferroviária encerrou o jejum com uma campanha invicta de oito vitórias e três empates. Comandante da equipe grená, o técnico Rodrigo César compartilha do mesmo sentimento que Christopher: ainda falta o título. "Foi muito difícil de quebrar esse tabu e chegar na semifinal. Montamos uma equipe muito competitiva e chegamos. O primeiro sentimento é de muita alegria, mas a gente tem ainda mais dois jogos na semifinal. Vamos focar muito no nosso trabalho, porque precisamos entregar o objetivo traçado pela diretoria, que é o título do Campeonato Capixaba", concluiu Christopher.
Em 2021, quando atuava no Nova Venécia, Christopher marcou um dos gols da eliminação da Desportiva na Copa ES
Em 2021, quando atuava no Nova Venécia, Christopher marcou um dos gols da eliminação da Desportiva na Copa ES Crédito: David Régis

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