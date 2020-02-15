Fotos: Rita Cadillac desfila seminua no Carnaval de Vitória

Segunda escola a desfilar na passarela do samba na noite desta sexta (14), a Chega Mais trouxe "Divina Luz" ao Sambão do Povo
em homenagem à bailarina capixaba Luz del Fuego
, que fez fama nos idos do século passado pela personalidade forte e ousada.
Quem deu vida à personagem principal da agremiação foi ninguém menos que Rita Cadillac
, que chocou os foliões capixabas colocando o corpão para jogo seminua. A coluna, que não é boba nem nada, ficou de olho na ex-chacrete durante o desfile inteiro e reparou que a bonita não só encantou por ter interpretado bem o papel de Luz como chamou a atenção pelo visual escolhido.
A fantasia abusou da transparência e ainda contou com uma cobra artificial como acessório, já que Luz era bastante conhecida por domar o animal por meio de danças sensuais. "Foi muito legal, achei um espetáculo. Gostei muito do Carnaval de Vitória
, achei a escola bem animada e espero que tenham caprichado e arrasado", conta Rita, em bate-papo com a coluna.
Aos 65 anos, ela também impressionou pela forma física. No entanto, nega qualquer preparação especial para a época de folia: "Que corpão? (Risos). Preparação é o ano todo, eu trabalho muito. Tenho que estar sempre preparada".
À coluna, Rita já adiantou que volta ao Espírito Santo no próximo Festival de Cinema de Vitória.