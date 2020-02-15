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Pedro Permuy

Fotos: Rita Cadillac desfila seminua no Carnaval de Vitória

Aos 65 anos, ex-chacrete encarnou a bailarina capixaba Luz del Fuego no desfile da Chega Mais

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 00:54

Públicado em 

15 fev 2020 às 00:54
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Carnaval de Vitória 2020: Rita Cadillac encarna bailarina capixaba Luz del Fuego no desfile da Chega Mais, do Grupo A Crédito: Pedro Permuy
Segunda escola a desfilar na passarela do samba na noite desta sexta (14), a Chega Mais trouxe "Divina Luz" ao Sambão do Povo em homenagem à bailarina capixaba Luz del Fuego, que fez fama nos idos do século passado pela personalidade forte e ousada. 
Quem deu vida à personagem principal da agremiação foi ninguém menos que Rita Cadillac, que chocou os foliões capixabas colocando o corpão para jogo seminua. A coluna, que não é boba nem nada, ficou de olho na ex-chacrete durante o desfile inteiro e reparou que a bonita não só encantou por ter interpretado bem o papel de Luz como chamou a atenção pelo visual escolhido. 
  Crédito: Pedro Permuy
  Crédito: Pedro Permuy
A fantasia abusou da transparência e ainda contou com uma cobra artificial como acessório, já que Luz era bastante conhecida por domar o animal por meio de danças sensuais. "Foi muito legal, achei um espetáculo. Gostei muito do Carnaval de Vitória, achei a escola bem animada e espero que tenham caprichado e arrasado", conta Rita, em bate-papo com a coluna.
  Crédito: Pedro Permuy
Aos 65 anos, ela também impressionou pela forma física. No entanto, nega qualquer preparação especial para a época de folia: "Que corpão? (Risos). Preparação é o ano todo, eu trabalho muito. Tenho que estar sempre preparada".
À coluna, Rita já adiantou que volta ao Espírito Santo no próximo Festival de Cinema de Vitória. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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