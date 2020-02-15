Fotos: Rita Cadillac desfila seminua no Carnaval de Vitória

Carnaval de Vitória 2020: Rita Cadillac encarna bailarina capixaba Luz del Fuego no desfile da Chega Mais, do Grupo A

Aos 65 anos, ela também impressionou pela forma física. No entanto, nega qualquer preparação especial para a época de folia: "Que corpão? (Risos). Preparação é o ano todo, eu trabalho muito. Tenho que estar sempre preparada".