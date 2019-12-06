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Renata Rasseli

FOTOS: confira quem prestigiou a festa do Marcas de Valor

Rede Gazeta entregou o prêmio às empresas mais admiradas do Estado

Públicado em 

06 dez 2019 às 13:22
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

10º Prêmio Marcas de Valor: Renan e Décio Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiada a festa do 10º Marcas de Valor da Rede Gazeta, na noite de quinta-feira (5), no Palácio Sônia Cabral, Centro de Vitória. Foram premiadas mais uma vez as marcas mais admiradas pelos capixabas. O resultado é fruto de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Futura. A Alegretto Produções Musicais transportou os convidados, musicalmente, para tramas da TV Globo que marcaram época, de 1978 até os dias atuais. 
Um caderno especial será encartado na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 21 de dezembro com as marcas mais admiradas do Estado. A publicação vai contar com reportagens sobre as empresas premiadas, além de matérias especiais sobre economia. O material será entregue a todos os assinantes.

10º Prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta

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Prêmio Marcas de Valor será embalado ao som das novelas da Globo

Marcas de Valor premia as empresas mais admiradas pelos capixabas

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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