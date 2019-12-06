FOTOS: confira quem prestigiou a festa do Marcas de Valor

Foi super prestigiada a festa do 10º Marcas de Valor da Rede Gazeta, na noite de quinta-feira (5), no Palácio Sônia Cabral, Centro de Vitória. Foram premiadas mais uma vez as marcas mais admiradas pelos capixabas. O resultado é fruto de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Futura. A Alegretto Produções Musicais transportou os convidados, musicalmente, para tramas da TV Globo que marcaram época, de 1978 até os dias atuais.
Um caderno especial será encartado na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 21 de dezembro com as marcas mais admiradas do Estado. A publicação vai contar com reportagens sobre as empresas premiadas, além de matérias especiais sobre economia. O material será entregue a todos os assinantes.