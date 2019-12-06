FOTOS: confira quem prestigiou a festa do Marcas de Valor

Foi super prestigiada a festa do 10º Marcas de Valor da Rede Gazeta, na noite de quinta-feira (5), no Palácio Sônia Cabral, Centro de Vitória. Foram premiadas mais uma vez as marcas mais admiradas pelos capixabas. O resultado é fruto de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Futura. A Alegretto Produções Musicais transportou os convidados, musicalmente, para tramas da TV Globo que marcaram época, de 1978 até os dias atuais.