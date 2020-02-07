Fotos: Artista carioca José Bechara lança livro em Vitória

Um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, o carioca José Bechara lançou na última quarta-feira, em Vitória, seu livro "José Bechara – Território Oscilante". A convite das galeristas Lara Brotas, Sandra Matias e do empresário Marcos Murad Jr., o artista veio acompanhado do editor do livro, Carlos Leal, que comanda a Barléu Edições, e já publicou mais de 50 livros dedicados à arte, comemora: “Este é, sem dúvida, o mais bonito!”. O livro reúne cerca de 90 imagens das obras da produção do artista de 2010 a 2019, textos de críticos e curadores, e todo o processo de montagem da exposição "Território Oscilante".
"Arte não é perfumaria. Muito legal ver empresários apoiando artistas. Vitória está na ponta de lança ao valorizar a arte em um empreendimento imobiliário."
Lançamento do livro "José Bechara – Território Oscilante"
ALMOÇO FASHION
Claudia Scarton convida para almoço de preview de inverno e talk show com Myrian Echer com o tema "Silenciando a mente para reduzir o estresse", na próxima terça-feira (11), em sua maison na Aleixo Neto.
ENCONTRO DE VERÃO
BAILE DA VOGUE NA "GNT"
Com um elenco cheio de samba no pé, o GNT está pronto para abrir mais um carnaval com o Baile da Vogue, que desembarca pela primeira vez na cidade maravilhosa sob o tema: "Jardim das Delícias – uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro". Nesta sexta-feira (7), a partir das 23h, diretamente do Copacabana Palace, João Vicente, Fernanda Paes Leme, Caio Braz, Luana Xavier e Thaynara OG vão estar a postos para mostrar tudo o que acontece nessa grande festa em uma transmissão espelhada – sendo exibida na TV e no canal oficial do GNT no YouTube simultaneamente.