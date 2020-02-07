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Renata Rasseli

Fotos: Artista carioca José Bechara lança livro em Vitória

A convite de Lara Brotas, Sandra Matias e Marcos Murad, o artista autografou "José Bechara – Território Oscilante", na cidade

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

07 fev 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sandra Matias, José Bechara, Lara Brotas e Marcos Murad Jr. Crédito: Mônica Zorzanelli
Um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, o carioca José Bechara lançou na última quarta-feira, em Vitória, seu livro "José Bechara – Território Oscilante". A convite das galeristas Lara Brotas, Sandra Matias e do empresário Marcos Murad Jr., o artista veio acompanhado do editor do livro, Carlos Leal, que  comanda a Barléu Edições, e já publicou mais de 50 livros dedicados à arte, comemora: “Este é, sem dúvida, o mais bonito!”. O livro reúne cerca de 90 imagens das obras da produção do artista de  2010 a 2019,  textos de críticos e curadores, e todo o processo de montagem da exposição "Território Oscilante". 
"Arte não é perfumaria. Muito legal ver empresários apoiando artistas. Vitória está na ponta de lança ao valorizar a arte em um empreendimento imobiliário."
Carlos Leal - Editor do livro "José Bechara – Território Oscilante", que foi lançado em novo empreendimento imobiliário, na Enseada do Suá

Lançamento do livro "José Bechara – Território Oscilante"

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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