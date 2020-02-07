Fotos: Artista carioca José Bechara lança livro em Vitória

Sandra Matias, José Bechara, Lara Brotas e Marcos Murad Jr. Crédito: Mônica Zorzanelli

Um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, o carioca José Bechara lançou na última quarta-feira, em Vitória, seu livro "José Bechara – Território Oscilante". A convite das galeristas Lara Brotas, Sandra Matias e do empresário Marcos Murad Jr., o artista veio acompanhado do editor do livro, Carlos Leal, que comanda a Barléu Edições, e já publicou mais de 50 livros dedicados à arte, comemora: “Este é, sem dúvida, o mais bonito!”. O livro reúne cerca de 90 imagens das obras da produção do artista de 2010 a 2019, textos de críticos e curadores, e todo o processo de montagem da exposição "Território Oscilante".

"Arte não é perfumaria. Muito legal ver empresários apoiando artistas. Vitória está na ponta de lança ao valorizar a arte em um empreendimento imobiliário." Carlos Leal - Editor do livro "José Bechara – Território Oscilante", que foi lançado em novo empreendimento imobiliário, na Enseada do Suá

Lançamento do livro "José Bechara – Território Oscilante"

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Ligia e Idalberto Moro: confraternização do setor atacadista do ES. Crédito: Damon Almeida

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Baile da Vogue 2019 Crédito: Divulgação