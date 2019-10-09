"Força Nacional camufla o real problema", diz leitor

Força Nacional atuando em Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer

Focado ainda mais no Espírito Santo e na análise, o novo jornal e o novo site A Gazeta contam com mais de 50 colunistas. Um time de dentro e de fora da Redação, composto por especialistas em política, economia, diversidade, esporte, comportamento, cultura, tecnologia, sociedade e segurança pública, entre muitos outros temas.

Do time da casa , as tradicionais colunas de Política, Economia e Cotidiano, escritas por Vitor Vogas, Beatriz Seixas e Leonel Ximenes, agora se somam aos espaços dedicados a Cultura e Esporte, escritos por Rafael Braz e Filipe Souza, respectivamente.

Nesta semana os artigos da nossa equipe de colunistas levantaram debates importantes sobre uso de defensivos agrícolas, a atuação da Força Nacional em Cariacica e sobre o futebol capixaba. Confira alguns comentários dos leitores sobre esses e outros assuntos:

(Felipe Pretti) AGROTÓXICOS [ Sobre artigo de Elda Bussinguer ] - Não quer comer alimentos tratados com defensivos agrícolas? Compre o orgânico com o pequeno produtor, colabore com o crescimento da oferta deste produto. Defensivos agrícolas são usados há décadas, novos produtos mais seguros surgiram e precisaram ser aprovados para o uso.

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AGROTÓXICOS 2 - As pessoas insistem em apontar o governo anterior como culpado, sendo que é agora que vamos consumir esses alimentos com centenas de agrotóxicos a mais… Sim, sempre teve agrotóxico, mas não com tantos e com essa liberdade de envenenar o povo! (Kelly Pianca)

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AGROTÓXICOS 3 - Infelizmente os agrotóxicos chegam à nossa mesa, com os alimentos consumidos , mas também na água que bebemos e no ar. E a nossa saúde está cada dia pior. Bactérias cada vez mais fortes, doenças novas e as velhas doenças conhecidas sofrendo mutações. Medicamentos cada vez mais fortes e outros sem conseguir fazer efeitos esperados. E o mais triste é que isso vem de muitos anos, se fortalecendo a cada ano com mais e mais venenos. Um detalhe: não existe alimento 100% orgânico, pois a semente é modificada, a água e o solo, contaminados, o adubo de origem animal é contaminado, usam medicamentos obrigatórios que deixam resíduos. Nem a hortinha em casa é orgânica. (Claudia Rodrigues)

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(Renan Raimundi Valfre) SEGURANÇA [ Sobre artigo de Pablo Lira ] - A Força Nacional é chamada para emprego em casos de emergência, recebe altíssimas diárias, enquanto o efetivo estadual sangra. Funciona em casos de excepcionalidade, como invasões em presídios, motins e revoltas. Mas seu emprego a médio e longo prazos é oneroso e desnecessário, além de camuflar o real problema que ele veio resolver e que depois de a Força Nacional ir embora retornará.

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SEGURANÇA 2- Só penso uma coisa: se a Força Nacional veio para Cariacica é porque alguma coisa não estava funcionando. Agora que ela está aqui no município e as coisas estão funcionando. Aqueles que não deixavam as coisas acontecer estão revoltados e fazendo denúncia contra a Força Nacional. (Cleir Scopel)

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(Caio Victor) ESPORTE [ Sobre artigo de Filipe Souza ] - Muito triste ver esse cenário do futebol capixaba. Nós, capixabas, não damos valor aos clubes do nosso Estado. As pessoas só dão valor aos clubes cariocas, sendo que a maioria nunca botou o pé no RJ. Lamentável ver que as pessoas desprezam suas raízes. E a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) não busca mudanças e melhorias. Descaso total…

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ESPORTE 2 - O futebol capixaba está falido há muito anos... Campos ruins, falta de investimento, times que não estão nem na segunda divisão do futebol nacional! Enquanto não houver uma melhora, nosso cenário será esse. (Andre Cerri)

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ESPORTE 3 - Três fatores são os maiores causadores dessa triste realidade: torcedores que preferem acompanhar grandes equipes nacionais e internacionais via TV, queda na renda da população e o mais importante, falta de patrocínio do setor privado. (Geraldo Nardi)

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