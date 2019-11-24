Flamengo sobrou no Brasileirão e agora comemora o fim de semana perfeito

Parece que a festa da torcida do Flamengo não tem hora pra acabar Crédito: Twitter / Flamengo

Quando a fase é boa a taça vem mesmo sem o time estar dentro de campo. Essa é a realidade do Flamengo, que conquistou o heptacampeonato do Brasileirão na tarde deste domingo (25), após ver o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio em pleno Allianz Parque. Fim de semana perfeito para o Rubro-Negro, que também faturou o troféu da Libertadores no sábado (23). Ou seja, está bem difícil para os rivais. Um título inquestionável com base em tudo que o time fez ao longo da competição.

O Flamengo não entrou em campo pelo Brasileirão neste fim de semana, mas os números mostram que o título é mais do que merecido. São 81 pontos em 34 rodadas, 25 vitórias e apenas três derrotas até aqui. Além de ter o melhor ataque do Brasileirão com sobras: 73 gols marcados. E olha que o campeonato ainda nem acabou. Os números podem ficar ainda melhores no final.

Individualmente, o clube carioca também possui pontos a serem destacados. Entre os dez goleadores do Campeonato Brasileiro, três são do Flamengo. Gabigol é o artilheiro da competição com 22 gols. Ele é seguido por Bruno Henrique, seu companheiro de ataque, que balançou as redes em 18 oportunidades. Completando a trinca, Arrascaeta anotou 11 gols. Pura prova da vocação ofensiva da equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus.

Em grande fase, Gabigol marcou 22 gols no Brasileirão e é um dos responsáveis pelo título Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Elogiar a temporada do Flamengo é chover no molhado. Uma equipe que encaixou em todos os setores e fez disso o seu diferencial. Sobrou em cima dos rivais no Campeonato Brasileiro. Diferente da Libertadores, onde teve a conquista ameaçada, no Brasileiro, o título rubro-negro se tornou mera questão de tempo. Agora com as formalidades devidamente cumpridas, o torcedor pode soltar o segundo grito de campeão do fim de semana e continuar fazendo festa.