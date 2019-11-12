Flamengo deixa o título brasileiro encaminhado

Gabigol é um dos símbolos do bom futebol do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo voltou a ter dez pontos de vantagem sobre o Palmeiras e agora caminha a passos largos para a conquista do Campeonato Brasileiro. E com justiça, pois o time rubro-negro pratica no momento o melhor futebol jogado no Brasil. O que me leva ter a certeza da conquista é a forma como a equipe tem entrado em campo para os jogos. Os jogadores absorveram muito bem a intensidade de jogo proposta pelo seu técnico e se portam com uma volúpia difícil de encontrar em outras equipes. Com a base bem montada, o Fla evolui numa sintonia voltada sempre ao ataque. Mesmo quando perde a bola, os jogadores se apressam na retomada sempre surpreendendo os adversários não acostumados a esta forma de jogo.

Enquanto a maioria dos técnicos dos clubes que disputam o Brasileirão continuam com a mesma velha tática de que o importante é ter a posse de bola, mesmo que ela venha com a lentidão de quem faz o jogo de esperar pelo erro do adversário, o Flamengo atua de forma diferente. O Rubro-Negro força o rival a cometer o erro pela volúpia e intensidade na marcação que geralmente começa pelos seus atacantes.

Jorge Jesus durante jogo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais Libertadores Crédito: RAUL PEREIRA

Vocês já repararam que a zaga do Flamengo joga praticamente na linha de meio-campo? Com esta forma de atuação, o time faz com que sobre para seu adversário o campo de defesa, terreno muito pequeno para trabalhar a bola com qualidade. O time está com pegada e seus jogadores demonstram alegria em atuar. Na partida contra o Bahia, quando foi para o intervalo inferiorizado no marcador, mostrou tranquilidade no retorno e poder de reação. Uma equipe ciente da qualidade e da força de seu elenco.

O Mister, em pouco tempo de trabalho, conquistou seus jogadores. E o mais importante é que eles acreditam no seu técnico e fazem dentro de campo o que foi previamente elaborado e ensaiado. Pois é amigos, o português conquistou o vestiário como normalmente dizemos no meio do futebol. Com estes predicados, alguém arrisca dizer que o título não está encaminhado?

Libertadores é outra história

Só para não deixar passar batido, vale a pena lembrar que a decisão da Libertadores será uma outra etapa. O River Plate será um adversário de respeito. Na minha opinião é um time bem melhor que as equipes que jogam aqui no Brasileirão. Será uma parada mais difícil, mesmo porque o time argentino tem a “manha” e experiência das partidas da Libertadores, e não por acaso é o atual campeão. Caberá ao Flamengo atuar da mesma maneira que vem jogando: com muita intensidade e volúpia pela bola. Desta maneira, pela qualidade que possui no seu elenco, conseguirá dobrar o River e conquistar a América. Projeto muito bem construído pela diretoria em sintonia com a comissão técnica e seu elenco.

Mundial Sub-17

Kleber Andrade tem a melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Vitor Jubini