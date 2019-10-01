Flamengo joga com alegria e lembra o time de 81

Gabigol, atacante do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Nesta quarta-feira (02), às 21h30, a maioria dos brasileiros que gostam de futebol estarão na Arena do Grêmio ou na frente da televisão para acompanhar a primeira parte do duelo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Libertadores. Duelo esportivo, que fique bem claro, pois ambas as equipes praticam no momento o melhor futebol no Brasil.

Renato Gaúcho, dentro de seu estilo, e Jorge Jesus gostam e fazem seus times jogarem ofensivamente. Não poderia ser diferente, uma vez que os dois treinadores possuem em suas equipes jogadores talentosos com vocação para o ataque.

O que acho mais interessante é que assim como Renato, Jorge Jesus não exigiu que os jogadores alterassem suas características em função da tática implantada. Pelo contrário, os dois adaptaram suas convicções táticas para extraírem o melhor potencial de seus atletas. Existe, apesar de cutucões de ambos, um grande respeito pelo trabalho de cada um.

Renato tem seu time na palma da mão. Jogando a primeira partida dentro de casa, talvez sem o seu capitão Geromel, em recuperação, não parece estar preocupado pois sabe que o forte da sua equipe é justamente o conjunto, com ênfase na posse de bola de seu meio-campo criativo sempre à procura de uma brecha para o talentoso Everton Cebolinha resolver lá na frente.

Flamengo foi campeão mundial em 1981 Crédito: Flamengo/Divulgação

E o Flamengo? Como deve se portar atuando na casa do adversário? Acredito, lógico que com os devidos cuidados, Jorge Jesus deverá manter seu time jogando da mesma forma, com intensidade e volúpia ofensiva. Aliás esta forma de jogar é o grande segredo do Flamengo pois os atletas rubro-negros “compraram” a ideia de jogo do treinador português. Jogam com felicidade e parecem que estão se divertindo enquanto atuam. Essa imagem, sem querer fazer comparações, me faz lembrar quando enfrentava o Flamengo de 81 e notava no semblante dos atletas em campo o prazer em estar ali dando espetáculo.

Os dois treinadores devem ter cartas escondidas para tentar minar e atacar um possível ponto fraco do adversário. Creio que a lateral direita do Grêmio pode ser um ponto de fragilidade pois com a ausência de Leonardo, contundido, seus possíveis substitutos: Galhardo e Léo Moura não possuem muita velocidade e terão pela frente o veloz Bruno Henrique. Da mesma forma, apesar de Rafinha dizer o contrário, ele vai precisar de uma boa cobertura para marcar Everton Cebolinha.

Expectativa de um grande jogo com o adendo de que qualquer que seja o placar, nada estará resolvido. São equipes parelhas e a decisão mesmo do duelo será dia 23 de outubro, no Maracanã. Por enquanto, para nós amantes do bom futebol, vale a pena reservar o lugar na poltrona para assistir um duelo de equipes no melhor estilo brasileiro, com vocação ofensiva.

Nada é definitivo no futebol?

Abel Braga disse que não treinaria nenhum time no meio da temporada porque gosta de começar o trabalho desde o início do ano. Foi contratado pelo Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro disse que daria carta branca para Rogério Ceni fazer as mudanças necessárias na equipe: foi demitido e retornou para treinar o Fortaleza.

Abel Braga assumiu o comando do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro