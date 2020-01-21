Filhas solteiras de ex-servidores são verdadeiras princesas da República

Um benefício que também vale para as "filhas maiores solteiras sem cargo público permanente". Somente para essa categoria, foram 319 pensões, a um custo de R$ 1,5 milhão.

O Brasil precisa deixar de ser o país dos escolhidos, para que as benesses sociais consigam atingir a todos, sem fazer distinções tão ultrapassadas, desconectadas da realidade. Há sempre grupos dispostos a ir para a briga pela manutenção de privilégios, chegou a hora do contra-ataque.