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Leonel Ximenes

Fiel doa carro de R$ 125 mil para reforma de igreja na Praia da Costa

O Camaro, que tem menos de 10 mil quilômetros rodados,  será rifado neste domingo após a missa das 19h30 na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo. Veículo foi doado por empresário frequentador assíduo da Paróquia

Públicado em 

18 dez 2019 às 12:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Camaro será rifado neste domingo após a missa das 19h30 na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa Crédito: Reprodução da internet
Um empresário de cerca de 50 anos de idade doou um luxuoso Camaro 2011 vermelho para a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa. O veículo, que tem apenas 9,9 mil quilômetros rodados e vale pelo menos R$ 125 mil na tabela Fipe 2019, será rifado neste domingo, após a missa das 19h30 na matriz.
Todo o dinheiro que for arrecadado será utilizado na obra (em andamento) de reforma e ampliação da Igreja de Santo Antônio, que fica no Parque das Castanheiras e pertence à paróquia.
Estão sendo vendidas mil rifas no valor de R$ 500 cada - este valor pode ser parcelado em até cinco vezes no cartão, cheque ou em aplicativos de finanças. Segundo apurou a coluna, 35% das rifas já foram vendidas, com arrecadação de R$ 135 mil.

HOMILIA DO PADRE SENSIBILIZOU EMPRESÁRIO

De acordo com  um fiel da paróquia, o empresário ficou sensibilizado durante a homilia numa missa e depois procurou o padre dizendo que queria fazer uma caridade e tinha uma coisa supérflua para doar - o supérfluo, no caso, era o luxuoso carro americano, sonho de consumo de muita gente.
O doador e sua família são frequentadores assíduos das missas e das atividades sociais e religiosas da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuto Socorro, comandada pelo padre Anderson Gomes da Silva. A família rica e caridosa também gosta de ajudar pessoas carentes nas comunidades.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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