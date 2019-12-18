Fiel doa carro de R$ 125 mil para reforma de igreja na Praia da Costa

O Camaro será rifado neste domingo após a missa das 19h30 na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa Crédito: Reprodução da internet

Um empresário de cerca de 50 anos de idade doou um luxuoso Camaro 2011 vermelho para a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa. O veículo, que tem apenas 9,9 mil quilômetros rodados e vale pelo menos R$ 125 mil na tabela Fipe 2019, será rifado neste domingo, após a missa das 19h30 na matriz.

Todo o dinheiro que for arrecadado será utilizado na obra (em andamento) de reforma e ampliação da Igreja de Santo Antônio, que fica no Parque das Castanheiras e pertence à paróquia.

Estão sendo vendidas mil rifas no valor de R$ 500 cada - este valor pode ser parcelado em até cinco vezes no cartão, cheque ou em aplicativos de finanças. Segundo apurou a coluna, 35% das rifas já foram vendidas, com arrecadação de R$ 135 mil.

HOMILIA DO PADRE SENSIBILIZOU EMPRESÁRIO

De acordo com um fiel da paróquia, o empresário ficou sensibilizado durante a homilia numa missa e depois procurou o padre dizendo que queria fazer uma caridade e tinha uma coisa supérflua para doar - o supérfluo, no caso, era o luxuoso carro americano, sonho de consumo de muita gente.

O doador e sua família são frequentadores assíduos das missas e das atividades sociais e religiosas da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuto Socorro, comandada pelo padre Anderson Gomes da Silva. A família rica e caridosa também gosta de ajudar pessoas carentes nas comunidades.