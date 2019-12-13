Festa da Penha muda para atrair mais público nas missas na Prainha

Missa de encerramento da Festa da Penha: no ano que vem público deve ser maior porque, pela primeira vez, será feriado estadual Crédito: TV Gazeta

As missas solenes da Festa de Nossa Senhora da Penha do ano que vem (Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento), no Parque da Prainha, serão realizadas em um espaço maior e mais confortável. É que o palco principal e a praça de alimentação serão reposicionados para ampliar o espaço de acolhimento para o romeiro, o que deve aumentar em 20% a capacidade de público do local, segundo os organizadores.

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Na missa de encerramento deste ano, a comissão organizadora da festa estimou o público em 110 mil pessoas. Portanto, o Parque da Prainha em 2020 poderia abrigar pelo menos mais 20 mil fiéis mais bem acomodados no espaço.

Na próxima terça-feira a comissão e representantes da Prefeitura de Vila Velha vão visitar o Parque da Prainha para identificar possíveis ajustes para a implantação da nova configuração.

A Festa da Penha vai comemorar 450 anos no próximo ano. Por ser feriado estadual pela primeira vez, a Igreja Católica espera o aumento de público na mais tradicional festa religiosa do Espírito Santo.