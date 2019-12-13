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  • Festa da Penha muda para atrair mais público nas missas na Prainha
Leonel Ximenes

Festa da Penha muda para atrair mais público nas missas na Prainha

Palco onde são realizadas as três principais celebrações da festa da padroeira do  Estado e a praça de alimentação serão reposicionados, permitindo aumento de 20% na capacidade do local

Públicado em 

13 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Missa de encerramento da Festa da Penha: no ano que vem público deve ser maior porque, pela primeira vez, será feriado estadual Crédito: TV Gazeta
As missas solenes da Festa de Nossa Senhora da Penha do ano que vem (Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento), no Parque da Prainha, serão realizadas em um espaço maior e mais confortável. É que o palco principal e a praça de alimentação serão reposicionados para ampliar o espaço de acolhimento para o romeiro, o que deve aumentar em 20% a capacidade de público do local, segundo os organizadores.

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Festa da Penha: 110 mil fiéis participam da missa de encerramento

Na missa de encerramento deste ano, a comissão organizadora da festa estimou o público em 110 mil pessoas. Portanto, o Parque da Prainha em 2020 poderia abrigar pelo menos mais 20 mil fiéis mais bem acomodados no espaço.
Na próxima terça-feira a comissão e representantes da Prefeitura de Vila Velha vão visitar o Parque da Prainha para identificar possíveis ajustes para a implantação da nova configuração.
A Festa da Penha vai comemorar 450 anos no próximo ano. Por ser feriado estadual pela primeira vez, a Igreja Católica espera o aumento de público na mais tradicional festa religiosa do Espírito Santo.

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Perseverança e devoção à Maria são os temas da Festa da Penha 2020

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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