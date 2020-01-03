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Leonel Ximenes

Feminicídio no ES cai menos da metade que os homicídios em geral

No ano passado, a queda desse tipo de crime foi de apenas 5,31% enquanto os assassinatos no geral caíram 11,81%

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação
As mortes de mulheres não tiveram uma intensa redução como a dos homicídios dolosos em geral. Em 2018, a marca de homicídios dolosos de mulheres foi de 94, enquanto no ano passado a quantidade foi de 89 - uma retração de apenas 5,31%. A queda geral de homicídios foi de 11,81%.
Até mesmo a taxa de mulheres mortas a cada 100 mil habitantes ficou em valor semelhante: 4,6/100 mil em 2018 contra 4,3/100 mil em 2019.
As principais vítimas foram mulheres na faixa etária de 20 a 24 anos (19% dos casos), seguidas pelas de 35 a 39 anos (16% das ocorrências), e de 15 a 19 anos (12% dos crimes).

FEMINICÍDIO É DESAFIO A SUPERAR

Na contagem dos feminicídios, que também é um tipo de homicídio doloso de mulher, o cenário tampouco foi de evolução. Houve, em 2018, 34 casos de feminicídios, enquanto no ano passado foram 33.
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Decorre, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.

MÊS COM MAIS MORTES DE MULHERES

O mês de novembro foi o mais letal para mulheres: foram 12 assassinatos. Destes, dois configuraram-se como feminicídios.

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Já o período com mais feminicídios foi em julho, com seis casos. Para se ter uma noção da gravidade, naquele mês sete mulheres foram mortas violentamente. E a maioria foi vítima de parceiros, maridos ou ex-companheiros violentos.

GOVERNADOR FAZ BALANÇO DA SEGURANÇA

A propósito, a violência contra a mulher deverá ser um dos temas que o governador Renato Casagrande tratará em entrevista coletiva hoje, às 10h30, no Palácio Anchieta. Ele estará com toda a cúpula do setor para fazer um balanço da segurança em 2019.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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