Feminicídio no ES cai menos da metade que os homicídios em geral

O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação

As mortes de mulheres não tiveram uma intensa redução como a dos homicídios dolosos em geral. Em 2018, a marca de homicídios dolosos de mulheres foi de 94, enquanto no ano passado a quantidade foi de 89 - uma retração de apenas 5,31%. A queda geral de homicídios foi de 11,81%.

Até mesmo a taxa de mulheres mortas a cada 100 mil habitantes ficou em valor semelhante: 4,6/100 mil em 2018 contra 4,3/100 mil em 2019.

As principais vítimas foram mulheres na faixa etária de 20 a 24 anos (19% dos casos), seguidas pelas de 35 a 39 anos (16% das ocorrências), e de 15 a 19 anos (12% dos crimes).

FEMINICÍDIO É DESAFIO A SUPERAR

Na contagem dos feminicídios, que também é um tipo de homicídio doloso de mulher, o cenário tampouco foi de evolução. Houve, em 2018, 34 casos de feminicídios, enquanto no ano passado foram 33.

O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Decorre, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.

MÊS COM MAIS MORTES DE MULHERES

O mês de novembro foi o mais letal para mulheres: foram 12 assassinatos. Destes, dois configuraram-se como feminicídios.

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Já o período com mais feminicídios foi em julho, com seis casos. Para se ter uma noção da gravidade, naquele mês sete mulheres foram mortas violentamente. E a maioria foi vítima de parceiros, maridos ou ex-companheiros violentos.

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