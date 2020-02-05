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Renata Rasseli

Famosos do ES são usados em armadilha para clonar WhatsApp

No Golpe da Festa, hackers convidam contatos de famosos para confirmar presença em evento e, com isso, invadem a conta do zap

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 16:01

Públicado em 

05 fev 2020 às 16:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A jornalista Veruska Seibel Boechat Crédito: Reprodução/Instagram @doceveruska
Um novo golpe de WhatsApp atinge usuários do aplicativo no Espírito Santo: o "Golpe da Festa". O nome foi dado porque normalmente os hackers justificam o contato dizendo que precisam confirmar a presença do alvo escolhido em alguma celebração, jantar ou algo do gênero, para o qual está sendo oferecido um convite ou promoção especial.  Nessa estratégia, os golpistas não utilizam nenhuma  técnica de invasão digital. A manobra emprega a denominada engenharia social, pois faz a vítima entregar voluntariamente os dados que permitirão o roubo de sua conta, pedindo que a vítima confirme a presença por meio de  um link e, com isso, o golpista invade a conta. 
Nesta semana, famosos do Estado como a jornalista capixaba Veruska Seibel, viúva de Ricardo Boechat, e o médico Paulo Lessa,  tiveram seu nome utilizado no golpe.  Recentemente, Erick Jacquin e Preta Gil tiveram seus nomes em convites de golpistas para jantar no novo restaurante do chef e para comparecer no show da cantora. 

VÍTIMAS

Várias pessoas que fazem parte da lista de contatos de Veruska e Paulo  receberam telefonemas de golpistas. E a jornalista e o médico foram às redes sociais para alertar seus contatos sobre o golpe. 
Mensagem de alerta do Dr. Paulo Lessa Crédito: Reprodução/ Instagram//@drpaulolessa

RR NA BERLINDA DO GOLPE

Esta colunista foi um dos contatos que recebeu o telefonema de golpista usando o nome de Veruska. 
"Resolvi checar o convite direto com a Veruska e descobri que era golpe."
Renata Rasseli - Jornalista e colunista de A Gazeta

COMO NÃO CAIR NO GOLPE

No quadro "CBN e a Tecnologia" desta quarta-feira (5), comentarista Gilberto Sudré falou sobre os novos golpes do Whatsapp e de como se proteger das recentes armadilhas para sequestrar contas do aplicativo. Confira o comentário: 
Quadro CBN e Tecnologia, com Gilberto Sudré

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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