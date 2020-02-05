Famosos do ES são usados em armadilha para clonar WhatsApp

Um novo golpe de WhatsApp atinge usuários do aplicativo no Espírito Santo: o "Golpe da Festa". O nome foi dado porque normalmente os hackers justificam o contato dizendo que precisam confirmar a presença do alvo escolhido em alguma celebração, jantar ou algo do gênero, para o qual está sendo oferecido um convite ou promoção especial. Nessa estratégia, os golpistas não utilizam nenhuma técnica de invasão digital. A manobra emprega a denominada engenharia social, pois faz a vítima entregar voluntariamente os dados que permitirão o roubo de sua conta, pedindo que a vítima confirme a presença por meio de um link e, com isso, o golpista invade a conta.
Nesta semana, famosos do Estado como a jornalista capixaba Veruska Seibel, viúva de Ricardo Boechat, e o médico Paulo Lessa, tiveram seu nome utilizado no golpe. Recentemente, Erick Jacquin e Preta Gil tiveram seus nomes em convites de golpistas para jantar no novo restaurante do chef e para comparecer no show da cantora.
VÍTIMAS
Várias pessoas que fazem parte da lista de contatos de Veruska e Paulo receberam telefonemas de golpistas. E a jornalista e o médico foram às redes sociais para alertar seus contatos sobre o golpe.
RR NA BERLINDA DO GOLPE
Esta colunista foi um dos contatos que recebeu o telefonema de golpista usando o nome de Veruska.
"Resolvi checar o convite direto com a Veruska e descobri que era golpe."
COMO NÃO CAIR NO GOLPE
No quadro "CBN e a Tecnologia" desta quarta-feira (5), comentarista Gilberto Sudré falou sobre os novos golpes do Whatsapp e de como se proteger das recentes armadilhas para sequestrar contas do aplicativo. Confira o comentário:
Quadro CBN e Tecnologia, com Gilberto Sudré