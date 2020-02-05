Famosos do ES são usados em armadilha para clonar WhatsApp

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Em primeiro lugar: EU NEM ASSESSORIA TENHO! Em segundo lugar: NÃO FAÇO EVENTO NENHUM. Imagina se alguém às vésperas de completar um ano de ter ficado viúva, quando respirar já está difícil, estaria organizando evento...? Não caiam no golpe desse telefonema! ? #doceveruska #égolpe #nãocaia #nãosoueu #nemassessoriatenho #socorro