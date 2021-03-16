"Que não seja negacionista", diz leitor sobre novo ministro da Saúde

Jair Bolsonaro ao lado do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Marcelo Queiroga/ Instragram

NOVO MINISTRO

Desafio do novo ministro da Saúde será driblar negacionismo do governo (Opinião da Gazeta, 16/03). Se é alinhado com o presidente, tenho suspeitas da sua competência. Pela saúde do povo brasileiro, espero que esteja errada! (Marcia Alves) . Se é alinhado com o presidente, tenho suspeitas da sua competência. Pela saúde do povo brasileiro, espero que esteja errada!

O presidente disse que ele vai continuar o trabalho do Pazuello. Precisa dizer mais alguma coisa? (Marcela Pizzol)

Se continuar no esquema do “um manda e o outro obedece” não adianta nada. O que tem que trocar é o presidente. (Frank Perovano)

Vacine o povo com seriedade que o resto fica tudo certo. O povo não pode é ter que trabalhar e arriscar suas vidas sem previsão de vacina. (Lucia de Faria Marins)

Que não seja mais um negacionista, mais um com discurso de tratamento precoce, nem cloroquina. Bom trabalho e que a saúde entre nós trilhos. (Carlos Eduardo Dassiê)

Acho que duas mil vidas perdidas por dia e pouco, né?! Então vamos deixar três ou quatro mil por dia que deve ser melhor! Vamos usar máscara, vamos nos proteger, porque não quero que eu ou algum familiar ou amigo seja só mais um número. (Paulo Oliver)

Está explicado por que Marcelo Queiroga foi escolhido, vai ser um pau mandado como os outros. Tudo tem que ser como o Bolsonaro quer! Vão sobrar quantas pessoas no Brasil??? (Sergio Lopes)

As manifestações contra as medidas protetivas de urgência foram uma ignorância gritante. No Brasil já morreram 72 mil pessoas asfixiadas, sem oxigênio, sem assistência médica de UTI. (Maria Tereza Grillo)

INVESTIGAÇÃO

Após protesto em frente à casa da mãe de Casagrande, Sesp investiga vazamento (Política, 16/03). Acho que em primeiro lugar tem que ter respeito ao próximo. O que a mãe do governador tem a ver com a situação? Se cada um fizesse sua parte da forma correta, poderia ser evitada muita coisa. Não é só o vírus que mata, a burrice também. (Roiany Rodrigues) . Acho que em primeiro lugar tem que ter respeito ao próximo. O que a mãe do governador tem a ver com a situação? Se cada um fizesse sua parte da forma correta, poderia ser evitada muita coisa. Não é só o vírus que mata, a burrice também.

Os apoiadores de Bolsonaro só sabem resolver as coisas na violência. Esse é o tal respeito que têm pela família? Coitada da idosa, o medo que não passou pensando que a casa dela ia ser invadida por essas pessoas. Lugar de protestar é em frente à prefeitura, ao Palácio, em ruas, praças. (Rosemery Mattos)

É inadmissível que atitudes como essas sejam naturalizadas. Infelizmente são esses os péssimos exemplos de lideranças e apoiadores bolsonaristas fanáticos, que além de serem contra a preservação da vida de seu próximo ou qualquer ação de combate à Covid-19, agem de forma desrespeitosa com todos aqueles que buscam se cuidar e, principalmente, com as famílias que perderam um ente querido para a doença. (Marcus Perozini)

RACHADINHA

Quebra de sigilo revela indícios de 'rachadinha' em gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro (Brasil, 15/03). Essa família sempre roubou e usou um discurso moralista para chegar na vida pública. O presidente é totalmente despreparado para exercer a função e já deveria ter sido deposto. Muitos dos seus eleitores se arrependeram! (Abul Mazar) . Essa família sempre roubou e usou um discurso moralista para chegar na vida pública. O presidente é totalmente despreparado para exercer a função e já deveria ter sido deposto. Muitos dos seus eleitores se arrependeram!

Tudo que estiver errado tem que ter punição! Independentemente do lado político, se há suspeita tem que investigar. Divididos, todos nós perderemos. O povo tem o poder, só não sabe usar. (Wyslon Rosa)

MEDIDAS RESTRITIVAS

De barreiras sanitárias a toque de recolher: veja ações das cidades em risco alto (Cotidiano, 15/03). Até o cidadão que não tem estudo, o mais simples, já sabe quais seriam as atitudes corretas, e nossos representantes ficam fazendo tudo errado. Todo mundo já sabia que o vírus estava voltando e que iria nos atingir. O governador recebeu verba para equipar hospitais, mas as pessoas mais jovens estão saindo de casa. Quem não aprende por amor, aprende pela dor. Fechar as áreas de lazer, multar... infelizmente muitas pessoas não fazem uso do fato de ser racional. (Denilda Pandolfi Basso) . Até o cidadão que não tem estudo, o mais simples, já sabe quais seriam as atitudes corretas, e nossos representantes ficam fazendo tudo errado. Todo mundo já sabia que o vírus estava voltando e que iria nos atingir. O governador recebeu verba para equipar hospitais, mas as pessoas mais jovens estão saindo de casa. Quem não aprende por amor, aprende pela dor. Fechar as áreas de lazer, multar... infelizmente muitas pessoas não fazem uso do fato de ser racional.

Difícil! Estamos vivendo uma crise, em meio de uma pandemia... só acho que, fechando tudo, como vamos sustentar nossas famílias? Meu Deus, dê o entendimento aos governantes e autoridades de nosso Estado e nossos municípios. (Adelia Bosco)

Enquanto a população não se conscientizar do risco iminente, vai continuar morrendo gente. Infelizmente muitos estão brincando com coisa séria. (Alex Sandro)

MORTES

Covid-19: Brasil tem 17° dia de recorde consecutivo na média de mortes (Brasil, 15/03). Tenho pena de quem está na linha de frente nos hospitais, quem tem que trabalhar e pegar ônibus lotado. De que adianta tudo aberto se o povo está morrendo doente? Muitos achando que a covid19 e só uma gripezinha. Quatro pessoas da minha família vieram a óbito devido à Covid-19. Eu, meu marido e meus quatros filhos tivemos Covid... eu quase morri. Sou do grupo de risco, meu marido saindo pra trabalhar pegou e, com isso, nós também. (Josiane Rocha) . Tenho pena de quem está na linha de frente nos hospitais, quem tem que trabalhar e pegar ônibus lotado. De que adianta tudo aberto se o povo está morrendo doente? Muitos achando que a covid19 e só uma gripezinha. Quatro pessoas da minha família vieram a óbito devido à Covid-19. Eu, meu marido e meus quatros filhos tivemos Covid... eu quase morri. Sou do grupo de risco, meu marido saindo pra trabalhar pegou e, com isso, nós também.

Ninguém quer saber, ninguém não está nem aí. Infelizmente. Triste dizer isso, mas só vão acreditar quando morrer alguém próximo e muito querido para essas pessoas. Não aguento ver tanta gente fazer pouco caso dessa doença. (Naide Cometti)

AGLOMERAÇÃO EM BAR

Bar é fechado após denúncias de aglomeração no Centro de Vitória (Cotidiano, 14/03). Só doendo no bolso mesmo. Tem que baixar um decreto, dar uma multa bem alta e fechar o estabelecimento por tempo indeterminado. Coisas piores virão. Desperta, povo! (Marcia Simoes) . Só doendo no bolso mesmo. Tem que baixar um decreto, dar uma multa bem alta e fechar o estabelecimento por tempo indeterminado. Coisas piores virão. Desperta, povo!

Está difícil, hein! Que povo sem noção, responsabilidade, amor ao próximo. Enquanto não estabelecerem uma pena ou multa pela desobediência, vai continuar essa situação. (Luisa Gonzaga)

Sabemos que todos precisamos trabalhar para sobreviver, mas por causa de alguns sem noção todos nós pagamos. Mas pra dar uma amenizada vai ter que fechar todos os bares, porque são os lugares com aglomerações certas. Tinha que fazer igual em Goiânia, proibir a venda de bebidas alcoólicas até nos mercados. Se não tem bebidas, não tem festinhas. (Cíntia Ramos)