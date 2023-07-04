"Não tenho fôlego para subir", diz leitora sobre a ciclovia da Terceira Ponte

Obras de ampliação na Terceira Ponte e construção de ciclovia Crédito: Agis | Metalvix Engenharia | Consórcio Ferreira Guedes

Com a inauguração batendo à porta (se o cronograma for cumprido), o perfil da Gazeta no Instagram fez a seguinte pergunta: "Você pretende usar a ciclovia da Terceira Ponte quando ela for inaugurada?"

Leia abaixo as respostas selecionadas:

Essa ampliação da terceira ponte para três faixas e ciclovias é a maior sacada da engenharia que eu vi nos últimos anos, parabéns, espero que tenha faixa exclusiva para ônibus. Eu pretendo passar de bicicleta sim, vai ser um dos melhores pontos turísticos do Estado. (Fabrício Lucindo)

É só você ver na Avenida Vitória o quão ruins ficaram as faixas estreitas que mal cabem um ônibus... Quanto à ciclovia, já foi questionado o ângulo de subida. O trabalhador não possui superbicicletas... Veremos a melhora na mobilidade que isso trará! (Rafael Machado Prado)

Não tenho fôlego pra subir, e mesmo se tivesse não tenho bike ??? (Rosângela Vasconcelos)

Depois de uns meses de uso por outras pessoas eu me arriscarei kkkkkk (Augusto Castro)

Não acho segura por diversos motivos, dentre eles a velocidade na hora da descida. Quase certeza que terá acidentes todos os dias.? (Cleyton R. da Costa)

Não irei passar por lá porque o medo de altura fala mais alto, mas quero parabenizar ao governo por essa obra linda, Espírito Santo cada dia mais lindo. (Augusto Keller)

O que vai ter de gente perdendo o fôlego e empurrando bike kkkk e descendo de bike em uma velocidade incrível kkkk vai ter muito joelho ralado. (Terezinha Costa Siqueira)

Vou esperar 60 dias depois da data de inauguração e depois vou usar. (Marta Regina Loureiro)

Se eu tiver vida quando a ciclovia da vida for inaugurada ainda nessa vida talvez sim ? (Julio Cezar Soares)

Se meu pulmão de fumante permitir, vou adorar! (David A. Monteiro)

Difícil será subir de bicicleta! Quase impossível! (Rodrigo Campaneli)

Não acho segura por diversos motivos, dentre eles a velocidade na hora da descida. quase certeza que terá acidentes todos os dias.? (Cleyton R. da Costa)

Estou doido pra descer na minha Barra Circular sem freio ? (Leonardo Silva Coutinho)

Não! Prefiro o metrô ou o aquaviário! (Miltom Valdetaro Neto)

Tem que ter uma bike muito boa, principalmente o freio para descida de quase 70km/h (Guilherme Steglich)

Não, vou de GV bike que é mais seguro? (Lilly)

Eu tô só esperando alguém criar o seguimento no STRAVA ? (Raphael de Paula)

Eu nunca aprovei esse projeto. Tomara que eu esteja errada e seja um sucesso. (Suave Mulher)

Não, com aquela tela de galinheiro que colocaram na lateral deve durar um ano, fora os declives e aclives. Sem noção quem idealizou e realizou esse projeto (Elio Pereira)

Não vejo a horaaa!!! Já usei muito GV bike, mas vai ser ótimo não precisar me prender aos horários ❤️ (Cláudia Milke)

Que bom que muitos não vão usar. Quanto mais vazia melhor. Eu vou sim, e com muito prazer. ???????? (Moacir Filho)

Vai ser uma zona no começo, vários acidentes etc e tal. Aguardando cenas dos próximos capítulos. (Alexandre Salaroli)

É claro! Será bom demais interligar essa grande ciclorrota! (Rafael Grossi)

Só se puder bike elétrica, por que haja perna!!! Além disso, se não tiver assaltos igual nos ônibus que passam pela ponte. E ainda vamos esperar uns meses para ver se é seguro mesmo (Felipe Castro)

Dependendo vou até atender em Vix de bike kkkkkk Bom que o cardio já tá garantido (Layse Morais)