Mutirão de limpeza da Ufes por alunos levanta debate entre leitores

Amanda Rodrigues, Beatriz Pezzin, Henrique Tamanini, Sabrina Caram, Daniel Bermudes vão participar de mutirão de limpeza na Ufes Crédito: Carlos Alberto Silva

série de ajustes nos gastos. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), as medidas de contenção afetaram a limpeza dos campi, o que levou um grupo de alunos a organizar um mutirão para manter os ambientes em condições de uso por todos. Diante do corte no repasse de verbas feito pelo Ministério da Educação, universidades e instituições federais de ensino do país tiveram que promover uma. Na Universidade Federal do Espírito Santo (), as medidas de contenção afetaram a limpeza dos campi, o que levou um grupo de alunos a organizar um

Estudantes de oito áreas do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) - Letras, Psicologia, Oceanografia, Filosofia, Biologia, História, Geografia e Ciências Sociais - realizam na próxima sexta-feira (20) uma grande faxina nos prédios do IC-II e IC-III.

"Estamos fazendo uma mobilização e recolhendo material de limpeza entre os alunos. Acreditamos que teremos a participação de cerca de 80 pessoas", afirma Marcelo Vicente Martelete da Silva, 21 anos, diretor do Diretório Acadêmico de Letras.

A iniciativa dos alunos levantou debate entre os leitores, nas redes sociais do Gazeta Online. Muitas pessoas parabenizaram os estudantes pelo mutirão de limpeza, afirmando que é importante para dar valor ao patrimônio público. Outras, no entanto, pontuavam que o motivo por trás da atitude, o corte de verbas, não pode ser esquecido. Confira alguns comentários:

Os alunos deveriam fazer isso em todas as escolas desde o ensino básico, chama-se cidadania. Um exemplo são os alunos do Japão, que até os banheiros lavam. Parabéns pela iniciativa e que essa atitude nobre seja exemplo para muitos, que ao invés de depredar mantém nossas instituições em ordem. (Leomar Rodrigues)

São jovens que se prepararam, estudaram para passar no vestibular. Jovens que têm um potencial e que, em vez de estudarem, vão limpar a universidade? E, o pior, isso porque a verba da Educação foi para questões relacionadas à política. É muita desinformação ou insanidade achar isso uma coisa boa. (Marcela Junqueira)

Minha sobrinha é universitária da Ufes. Eu não vejo problema algum em fazer isso. Esse exemplo poderia acontecer em vários lugares e vale também para supermercados, lugares particulares e públicos. (Neia Mello)

Há 38 anos fazíamos isso nas escolas fundamentais, limpando e varrendo a escola, ajudando no preparo da merenda, na limpeza dos utensílios, e só aprendemos com tudo isso. (Idolindo Gabrecht)

Ufes anunciou uma série de medidas para cortar gastos no segundo semestre Crédito: Ufes / Divulgação

Ter que limpar sala de aula é romantizar algo que não tem nada de romântico. Vejo a galera dizer: “ah, mas no Japão fazem isso”. Meu amigo, no Japão professor tem mais respeito que o imperador. Aqui vocês chamam professores de vagabundos. (Roberson Alves)

Nunca pensei que o povo iria apoiar a destruição das universidades. É terrível que os alunos que estão lá para aprender tenham que limpar as universidades. É terrível que muitos trabalhadores da limpeza tenham perdido seus empregos. É terrível o corte na educação! Força, alunos. A iniciativa é maravilhosa, mas não pode ser substitutiva! (Deborah Corrêa)

Agora, sim, os estudantes vão dar valor ao dinheiro dos meus impostos. Em países top, todos os alunos fazem isso. Só no Brasil que falam como se fosse absurdo. (Iza Guimaraes)

Acho que é obrigação do governo efetuar a limpeza da universidade e cabe aos alunos apenas a manutenção. Agora... Eu nunca entendi a necessidade de um campus tão gigante. Imagine o custo para manter o lugar limpo e seguro? Se fosse na iniciativa privada, o espaço abrigaria mais de 10 universidades. (Dulci Pratti)

Trabalhar não mata, enobrece o caráter da pessoa e se aprende a dar valor ao trabalhos dos outros. (Valdinei Borges Butcovsky)

Estão de parabéns pela iniciativa, embora isso não justifique os cortes financeiros realizados pelo governo. (Renato Luiz Rodrigues)

Aos alunos, parabéns pela atitude. Isso não vai diminuir vocês enquanto seres humanos. Lembro que, quando estudante, sempre que o pessoal da limpeza da universidade aderia à greve por atraso no pagamento, os funcionários e os próprios professores ajudavam na limpeza. (Elayne Lellis)

Apesar de ser uma insanidade diminuir repasses para a educação (e saúde) entendo que a mobilização para cuidar do que público é sempre bem-vinda. Se é gratuita a universidade, entendo como forma de retribuição. E se os próprios alunos cuidam, talvez percebam que é melhor não sujar. (Alexandre Gope)

Não reclamem quando começar a faltar profissionais capacitados. Parabéns, estudantes! (Leticia Martinho Costa)

Esses alunos com certeza serão mestres na vida. Estão aprendendo o que é ser humilde, a começar pelo ambiente onde estudam! (Antonio Jésus Buson)

Acho engraçado todo mundo tirando isso do contexto e dizendo que é importante, é exemplo... Vitória é a província que é não é à toa. (Guilherme Pedruzzi Sunderhus)

Fundo do poço da educação. Lamentável a necessidade de alunos saírem de suas salas de aula e fazerem faxina. Sucateamento total. (Geena Garcia)

Como pode a população de um Estado que só tem uma universidade pública desvalorizar tanto. O que está acontecendo com a concepção de público para vocês? (André Duques)

Sem entrar no embate político, não acho nenhum demérito os alunos (que não possuem nenhum gasto com o ensino fornecido) cuidarem do patrimônio. Legal para darem mais valor para a universidade. Parabéns! (Rafael R. Franco)