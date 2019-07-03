Dia do Heavy Metal no Espírito Santo? Leitores comentam o projeto

O músico Andre Matos, um dos ícones do rock no Brasil, faleceu no dia 8 de junho Crédito: Divulgação

Nessa data, no mês passado, morreu de infarto Andre Matos, cantor, compositor e maestro mais conhecido por ter sido vocalista das bandas Angra e Shaman. A informação foi divulgada pelo colunista Leonel Ximenes. Na terça-feira (2), o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) apresentou o projeto de criação do Dia Estadual do Heavy Metal, a ser comemorado no dia 8 de junho., cantor, compositor e maestro mais conhecido por ter sido vocalista das bandas Angra e Shaman.

Durante a defesa do projeto de lei 523/2019, na Assembleia Legislativa, Enivaldo argumentou que, além da homenagem ao nome mais importante do heavy metal no Brasil, a instituição desse dia é importante do ponto de vista cultural, turístico e econômico.

"Essa data será comemorada com eventos que atrairão ao Estado jovens de todas as idades, adeptos desse estilo musical, gerando renda, emprego e arrecadação de recursos públicos para o Estado", disse o parlamentar.

Uma petição on-line no site Avaaz pede ao Senado Federal que o dia 8 de junho seja reconhecido, no calendário nacional, como o Dia do Metal. Até esta quarta-feira (3), o abaixo-assinado já conta com 42 mil assinaturas. pede ao Senado Federal que o dia 8 de junho seja reconhecido, no calendário nacional, como o Dia do Metal. Até esta quarta-feira (3), o abaixo-assinado já conta com 42 mil assinaturas.

Espírito Santo dividiu a opinião dos leitores. Enquanto alguns acreditam que o Dia Estadual do Heavy Metal pode ajudar a movimentar a cena cultura do Estado, outros defendem que os parlamentares se ocupem de projetos mais relevantes para a sociedade capixaba. A criação da data comemorativa nodividiu a opinião dos leitores. Enquanto alguns acreditam que o Dia Estadual do Heavy Metal pode ajudar a movimentar a cena cultura do Estado, outros defendem que os parlamentares se ocupem de projetos mais relevantes para a sociedade capixaba.

Confira alguns comentários postados no Facebook do Gazeta Online:

Acho uma ideia brilhante, ainda mais que agora temos um aeroporto de respeito, que podemos até receber o avião do Iron Maiden. O rock nunca morrerá. (Evandro Guimarães)

Já pensou se cada deputado quiser homenagear seu gosto musical?! Nada contra, mas será que não tem nada mais importante para esses caras fazerem? É só uma dúvida... (João Liberato)

Se hoje temos o dia da Bossa Nova em homenagem ao maestro Tom Jobim, se hoje temos o dia do samba em homenagem ao Ary Barroso, nada mais justo que ter o dia do heavy metal em homenagem ao maestro André Matos. São muitos os músicos que vivem do heavy metal, com certeza com isso seria uma grande ajuda para festivais, shows e para os músicos que vivem desse gênero, movimentando a arte, a cultura e o turismo. No mais, eles estão atendendo a uma petição que conta com mais de 42 mil assinaturas. (Romenique Bruneli)

Acho que podemos reduzir o número de deputados! Está difícil assim! (Thiago Rennó)

Vejo com bons olhos uma homenagem vinculada a projetos de empreendedorismo em torno de data comemorativa. Pode dar origem a festivais protagonizados pela iniciativa privada, movimentando a economia local e fomentando a cultura de nicho. Bola dentro do parlamentar. (Ronaldo Cassundé)

Acho que tá faltando serviço para o deputado. (Raiaq Roos)

Vamos criar o Dia Estadual do Político Honesto... será uma data bem simples, com pouquíssimos homenageados. Nem vai atrapalhar o calendário direito. (Juliana Fassina Fereguetti)

Merecido! É um movimento que ocorre no Brasil inteiro. Se a maioria não conhece, pouco importa. Poucos conhecem Villa Lobos também, mas os grandes maestros do país merecem essa homenagem e o André foi um deles! (Manoel Queiroz)

Andre Matos ficou conhecido como vocalista das bandas Angra e Shaman Crédito: Divulgação

Meu amigo, vai trabalhar e fazer algo que mude a vida das pessoas. (Sandro Cibien)

Pelo amor de Deus , vamos trabalhar, minha gente. Eu acho que isso é uma piada. (Solange Vescovi)

Totalmente sem noção os nossos deputados. Já não basta todas as regalias, além de seus altos salários, estão sem o que fazer na Assembleia dos Deputados. Por favor, sejam coerentes com o nosso tempo e também com os recursos públicos. (Joel Batista Rosa)

Até parece que não têm o que fazer. Olha o nível que chegamos! (Jose Feitoza)

Criar um dia ajudaria os artistas em início de carreira, festas dariam dinheiro ao município, ao Estado, que iria para a saúde e a educação. Qualquer atitude para incentivar a boa música é bem-vinda. (David Nascimento dos Santos)

Se não tiver gasto com dinheiro público, não inventar feriado, ele pode fazer o dia do que ele quiser. (Josué Amorim Jann)

Só queria saber que benefício esse tipo de projeto tem para a população. Realmente não estamos sendo representados. Triste realidade. (Vanessa do Livramento Luz)