"Eu vi elas caindo. Gritei duas vezes. Eu estava perto do operador, mas ele não parou o brinquedo"

Para mim é muito difícil porque eu vi acontecendo. Eu vi elas caindo. Eu vi minha mulher caindo e como ela ficou. A soltura deles causa uma sensação de impotência. Eu pedi duas vezes ao cara para ele parar, mas não parava. O operador não estava prestando atenção na roda. Gritei para ele, não tinha como não ouvir. Gritei duas vezes. Eu estava perto dele e ele não parava. Só foi parar depois que o brinquedo passou duas vezes por cima dela. Se ele estivesse melhor, com certeza teria parado. Ele não estava no seu juízo perfeito, porque teve que passar duas vezes por cima dela para ele parar. Ela estava caída e eu vi o brinquedo passando por cima dela. Até me machuquei tentando tirar ela lá do brinquedo. Depois vi minha filha jogada num canto, uma cena que não sai da minha cabeça. Estou dormindo à base de remédios. Muito difícil isso, às vezes estou dormindo e acordo com essas memórias na cabeça. Estou me blindando pela minha filha.