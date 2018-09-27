Estatuto da Criança e do Adolescente nunca foi devidamente aplicado

Unidade de internação para menores em Linhares que faz parte do complexo Crédito: Iases/Divulgação

Sem educação, não há perspectiva alguma para os jovens. Os tristes relatos das famílias dos menores liberados compulsoriamente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, expõem a urgência de uma transformação social. É inadmissível que o magnetismo da criminalidade continue sendo a única força a atuar sobre esses jovens, pela ausência de oportunidades.

Não basta pedir punição para o adolescente infrator, é preciso ter a consciência de que o trabalho a ser feito é prévio, na outra ponta: fundamental é dar condições dignas de vida que impeçam o primeiro contato com o crime. E a escola deveria ser palco dessa mudança, com o apoio familiar. Sem esse compromisso, o efeito dominó é inevitável.

Mas o Estado brasileiro não só é incompetente na garantia desse encaminhamento, imprescindível para a formação de futuros cidadãos, como se encontra também desnorteado para lidar com a consequência da própria falha: o ingresso desse jovem na criminalidade.

No Brasil, a reintegração do adolescente infrator norteia a legislação desde a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Alvo de muita resistência desde então, é considerado pouco punitivo pelos seus críticos, mas em linhas gerais propõe um acompanhamento da infância, protegendo-a dos possíveis riscos sociais que a cercam. Não é necessário muito esforço para perceber que nunca foi devidamente aplicado, ou a criminalidade juvenil já teria arrefecido.

jovens liberados compulsoriamente em Linhares, por conta de determinação do Supremo Tribunal Federal para impedir a superlotação, é um emblema de como não conseguimos avançar nada desde então. Unidades de internação se tornaram depósitos de gente, inviabilizando a efetivação da medida socioeducativa, que estabelece rigorosamente a educação como parte fundamental do processo de ressocialização. A situação dos, por conta de determinação do Supremo Tribunal Federal para impedir a superlotação, é um emblema de como não conseguimos avançar nada desde então. Unidades de internação se tornaram depósitos de gente, inviabilizando a efetivação da medida socioeducativa, que estabelece rigorosamente a educação como parte fundamental do processo de ressocialização.