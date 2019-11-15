Estado terá seu primeiro congresso conservador

Bolsonaro é o grande líder e inspiração do movimento conservador no Brasil Crédito: EBC

No dia 30 de novembro, das 8h às 12h, será realizado no auditório do Sindifer, em Vitória, o 1º Congresso Conservador do Espírito Santo, promovido pelo Movimento Ação Brasil. Mas, para participar, o evento não tem nada de conservador. Pelo contrário, segue princípios liberais: as inscrições são pagas e custam R$ 30 (com direito a lanche).

Os temas que serão discutidos são conceitos de conservadorismo; cenário político e os desafios da direita nos próximos anos; guerra cultural; a mídia e a nova direita; feminismo e Escola Sem Partido; ideologia de gênero - o adoecimento mental das próximas gerações.

Segundo a organização do evento, o público central do congresso são pessoas conservadoras, alinhadas com a direita. “Políticos serão bem recebidos se houver interesse, mas não são o público principal”, explica a direção do Congresso Conservador. São esperadas 120 pessoas.

OS PALESTRANTES

O congresso terá quatro palestrantes: o jornalista Fernando Melo, dono do canal no YouTube “Comunicação e Política”; a professora Paula Marisa, dona do canal no YouTube que leva seu nome; o médico neurologista e professor Marcelo Masruha; e o professor de História Wellington Callegari.