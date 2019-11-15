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Leonel Ximenes

Estado terá seu primeiro congresso conservador

São esperadas 12 0 pessoas, alinhadas politicamente à direita, no dia 30, em Vitória

Públicado em 

15 nov 2019 às 13:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro é o grande líder e inspiração do movimento conservador no Brasil Crédito: EBC
No dia 30 de novembro, das 8h às 12h, será realizado no auditório do Sindifer, em Vitória, o 1º Congresso Conservador do Espírito Santo, promovido pelo Movimento Ação Brasil. Mas, para participar, o evento não tem nada de conservador. Pelo contrário, segue princípios liberais: as inscrições são pagas e custam R$ 30 (com direito a lanche).
Os temas que serão discutidos são conceitos de conservadorismo; cenário político e os desafios da direita nos próximos anos; guerra cultural; a mídia e a nova direita; feminismo e Escola Sem Partido; ideologia de gênero - o adoecimento mental das próximas gerações.
Segundo a organização do evento, o público central do congresso são pessoas conservadoras, alinhadas com a direita. “Políticos serão bem recebidos se houver interesse, mas não são o público principal”, explica a direção do Congresso Conservador. São esperadas 120 pessoas.

OS PALESTRANTES

O congresso terá quatro palestrantes: o jornalista Fernando Melo, dono do canal no YouTube “Comunicação e Política”; a professora Paula Marisa, dona do canal no YouTube que leva seu nome; o médico neurologista e professor Marcelo Masruha; e o professor de História Wellington Callegari. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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