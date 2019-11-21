"Esse time recuperou a identidade do Flamengo", afirma o Maestro Júnior

Ele conseguiu embutir esse estilo na cabeça dos jogadores até com certa facilidade. Porque você tem Diego Alves, Rafinha, Filipe Luís, Gerson... jogadores que vieram do futebol europeu e que naturalmente para assimilar essa forma de jogar ficou mais fácil. E os outros jogadores, que já estavam aqui no Brasil, são atletas de qualidade. Bruno Henrique e Gabigol se encaixaram perfeitamente, se aplicaram taticamente. A gente vê uma aplicação muito grande por parte dos jogadores que jogam no ataque. O Flamengo joga de uma forma realmente muito intensa durante os 90 minutos e não se satisfaz com um ou dois gols, está sempre na busca de um placar maior.