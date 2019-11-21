"Esse time recuperou a identidade do Flamengo", afirma o Maestro Júnior

Os torcedores podem pensar em um Flamengo favorito. Mas acho que a comissão técnica e os jogadores não vão estar pensando assim. Esse favoritismo não existe. Até mesmo porque do outro lado tem uma equipe que está chegando a terceira vez à final da Libertadores. O técnico Marcelo Galhardo é um treinador de ponta. Acredito, inclusive, que em pouco tempo ele deve ir treinar um grande clube europeu. Além da qualidade dos jogadores: De La Cruz, Enzo Perez...são todos jogadores experientes e com uma capacidade muito grande. Haja vista a partida do River Plate quando ganhou do Boca em casa. E também depois quando perdeu na Bombonera, foi realmente uma prova de fogo pra eles. O jogo é 50% pra cada lado. Mas quero dizer que se o Flamengo repetir as grandes atuações que teve não somente pela Libertadores, como o primeiro tempo do jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, eu acho que as possibilidades realmente crescem para que o Flamengo possa ganhar o título.