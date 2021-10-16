Vasco joga bem, vence Coritiba em São Januário e encosta no G4 da Série B

Se depender da empolgação da torcida e de atuações como a da vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, neste sábado (16), em São Januário, o Vasco sobe. O time de Fernando Diniz jogou bem, se impôs em casa sobre o líder da Série B, encostou no G4 e se mantém vivo para voltar à primeira divisão.

Vasco venceu mais uma e segue sonhando com o acesso Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Cano e Nenê marcaram os gols do triunfo cruz-maltino, e Léo Gamalho diminuiu para os paranaenses. Agora com 46 pontos, quatro a menos que o atual quarto colocado Goiás, os cariocas ocupam a sexta posição da segundona.

Ainda neste sábado, o Avaí entra em campo e pode deixar a diferença do Vasco para o G4 para cinco pontos. Mesmo assim, em recuperação, o clube tenta de tudo para retornar à Série A.

PARTIDA

O Vasco começou bem o jogo e se fez valer de sua torcida para colocar o líder Coritiba contra a parede. O problema foi a pontaria. Aos sete e 14, com Morato e Marquinhos Gabriel, a equipe trabalhou bem na frente e chegou rápido para finalizar, mas parou em bloqueios da zaga.

Quando o Coxa ensaiava sair mais um pouco e conseguiu sua primeira finalização no jogo, com Igor Paixão, o Cruz-Maltino aproveitou o erro da equipe visitante para abrir o placar. Aos 18, em boa trama do ataque, Nenê escorou para Pec chutar forte. Wilson bateu roupa e Cano, bem posicionado, tocou para as redes.

O gol fez o Vasco melhorar no jogo. Com a vantagem no placar, o time de Fernando Diniz trabalhou a bola com calma buscando os espaços abertos pelo Coritiba, que tentava competir mais e subir suas linhas. Aos 28, Morato aproveitou bobeira da defesa e bateu firme, mas Wilson impediu o segundo. Aos 42, Pec recebeu na esquerda, invadiu a área e bateu cruzado, mas Cano, sem ângulo, tocou de carrinho na rede pelo lado de fora. Por muito pouco o Cruz-Maltino não foi para o intervalo com vantagem ainda maior.

Os jogadores ainda se ajeitavam em campo quando Léo Gamalho aproveitou falha de Ricardo Graça e bateu firme, no canto, para empatar o jogo, aos 16 segundos do segundo tempo. O atacante, que não marcava a cinco jogos, encerrou o jejum e manteve o líder Coritiba no jogo.

Sem sentir o gol, o Vasco respondeu na mesma moeda. Aos dois minutos, Riquelme levou pela esquerda e bateu cruzado. Cano resvalou na bola e Nenê apareceu no segundo pau para desempatar. Em campo, o auxiliar marcou impedimento, mas após cinco minutos de demora, o VAR confirmou o gol e desempatou o placar em São Januário.

VASCO

Lucão; Zeca (Léo Matos), Ricardo Graça, Leandro Castán e Riquelme (Walber); Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê (Léo Jabá); Gabriel Pec (MT), Morato (Rômulo) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Jhony Douglas (Gustavo Bochecha), Val e Robinho (Waguininho); Matheus Alexandre (Rafinha), Igor Paixão (William Alves) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

FICHA TÉCNICA