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Irritado com crítica, Richarlison xinga jornalista: “Seu otário do c**alho

O jornalista Marcio Spimpolo, da Jovem Pan, postou a mensagem que recebeu do atacante capixaba, após dizer que ele não merece vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 18:46

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:46

O capixaba Richarlison atuando pela seleção brasileira
O capixaba Richarlison atuando pela Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Nem todo mundo está disposto a lidar com críticas nesta vida, principalmente de acordo com a forma que vem a cobrança. E o atacante Richarlison não recebeu muito bem a opinião do jornalista Marcio Spimpolo, da Jovem Pan.
O jornalista publicou em suas redes sociais uma mensagem enviada que recebeu do capixaba que atua pelo Everton, da Inglaterra, e constantemente é convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira. A imagem mostra que Richarlison enviou uma foto usando a camisa 10 do Brasil e que exibe a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, seguida pelo xingamento.
Na publicação, Marcio Spimpolo explica que em uma edição do programa "Canelada", ele disse que Richarlison não merece vestir a consagrada camisa 10 da Seleção Brasileira. Irritado com a crítica, o atacante rebateu o jornalista com o xingamento.
O jornalista também reiterou que mantém sua opinião: "Você usar a 10 do Brasil é o retrato do nosso futebol. Você pode ser simpático e legal, mas a 10 é pra cara acima da média, e você não é! As críticas engrandecem pessoas. Aqueles que se acham intocáveis não chegam a lugar algum, meu querido! Você acha mesmo que pode vestir a 10? Só se for no vídeo game, irmão! Abraço e fica com Deus”, declarou Marcio.
Richarlison respondeu também em seus stories no Instagram
Richarlison respondeu também em seus stories no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Em publicação nos stories do Instagram, Richarlison rebateu as críticas mais uma vez. "Cheguei aqui por méritos. Sem pisar em ninguém. E vocês como brasileiros deveriam ter vergonha de falar uma coisa dessas. Podem continuar torcendo contra aí. Vou responder dentro de campo como sempre fiz. Seu bando de falsos", escreveu sobre a imagem do programa.

FORA POR LESÃO

Atleta presente em praticamente todas as convocações da Era Tite pós-Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Richarlison ficou fora da Seleção nos últimos amistosos por conta de uma lesão no joelho. AO que tudo indica, o Pombo voltará a vestir a Amarelinha na próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, que acontece em novembro.

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