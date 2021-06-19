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São Januário

Vasco faz 3 a 0 no CRB e vence a primeira em casa na Série B

Os gols da partida foram marcados por Cano, no primeiro tempo, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, já nos minutos finais do jogo

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 19:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2021 às 19:55
Bastante pressionado, o Vasco venceu o CRB por 3 a 0 em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileiro da Série B. O triunfo foi o primeiro do clube cruz-maltino em São Januário e dá mais tranquilidade ao técnico Marcelo Cabo, que estava com seu cargo em risco. Os gols da partida foram marcados por Cano, no primeiro tempo, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, já nos minutos finais do jogo.
O Vasco ganhou do CRB
O Vasco ganhou do CRB Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Com o resultado, o Vasco vai aos sete pontos e dá uma escalada na classificação, alcançando o próprio CRB, que tem a mesma pontuação. Na próxima rodada, o Vasco visita o Cruzeiro, quinta-feira, no Mineirão, enquanto o CRB recebe o Brasil de Pelotas, terça-feira, no estádio Rei Pelé.
O jogo esteve longe de ser empolgante. As duas equipes ficaram aquém do esperado. O CRB não fez valer o melhor ataque da competição e pouco atacou. O Vasco chegou por três vezes, mas errou muitos passes simples e fez pouco para um time que está pressionado. A exceção foi Germán Cano, que protagonizou as melhores chances. Na primeira, a cavadinha na entrada da área parou na boa defesa do goleiro Diogo Silva. Na segunda, o argentino foi inteligente e nem precisou subir para cabecear a bola na bochecha da rede (após cruzamento de Marquinhos Gabriel) e abrir o placar.
Titular do Vasco depois que Vanderlei testou positivo para a Covid-19, o garoto Lucão teve pouco trabalho no primeiro tempo, mas contou com a sorte na etapa final. O CRB voltou melhor e conseguiu trocar mais passes de qualidade para envolver o Vasco. Logo no início, Hyuri recebeu na entrada da área, puxou para o meio e bateu rasteiro no pé da trave. Depois foi a vez de Ewandro tirar bem do goleiro e cabecear na mesma trave. Até o final do jogo, a equipe visitante permaneceu melhor, mas não teve a intensidade necessária para superar a defesa vascaína e arrancar pontos no Rio de Janeiro.
O cenário da partida estava desenhado para um final de jogo com o CRB pressionando e o Vasco buscando aproveitar os espaços para sacramentar a vitória no contra-ataque. Isso demorou um pouco, mas aconteceu quando Léo Jabá desceu em velocidade e tentou encontrar Cano dentro da área. A zaga não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou para Jabá fazer o segundo. Léo Jabá, que entrou muito bem na partida, ainda fez outra boa jogada pela direita que terminou nos pés de Marquinhos Gabriel para fuzilar e marcar o terceiro. 3 a 0 placar final.

VASCO

Lucão; Zeca; Leandro Castan, Ernando e Riquelme (Andrey); Romulo (Michel), Bruno Gomes (Bruno Gomes) e Marquinhos Gabriel; MT (Galarza), Morato (Léo Jabá) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

CRB

Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Xandinho (Celsinho); Marthã (Renan Bressan), Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro (Erik), Alisson Farias (Vitão) e Hyuri (Calyson). Técnico: Allan Aal.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3x0 CRB
  • 5ª rodada do Brasileiro da Série B
  • Data/Hora: 19/06/2021, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
  • Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)
  • Cartões amarelos: Leandro Castan, Morato, Galarza (VAS), Hyuri, Ewandro (CRB)
  • GOLS: Cano, do Vasco, aos 43 minutos do primeiro temp; Léo Jabá, do Vasco, aos 39 minutos do segundo tempo; e Marquinhos Gabriel, do Vasco, aos 49 minutos do segundo tempo.

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