Vasco e Ponte Preta se enfrentam na parte inferior da classificação

Vasco enfrenta a Ponte Preta neste final de semana Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco e Ponte Preta movimentam a parte de baixo da tabela da Série B, no domingo (29), em partida em São Januário, a partir das 16h, no encerramento da 21ª rodada.

À frente na classificação, o Vasco é 11ª colocado, com 28 pontos, mas vem de três derrotas consecutivas. Agora, precisa vencer para se reaproximar da zona de acesso à Série A.

Já a Ponte Preta aparece em 15º, com 22 pontos, e chega embalada por vitória em casa sobre o Brusque. Se emplacar novo triunfo, o time dá um passo importante para se afastar dos quatro ameaçados -o primeiro do grupo é o Londrina, com 20 pontos.

Para a partida, o time carioca não poderá contar com três jogadores: Sarrafiore, que testou positivo para a Covid, além de Romulo e Morato, suspensos. Sem eles, a tendência é que o técnico Lisca mande a campo Vanderlei; Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Zeca; Romulo, Andrey e Bruno Gomes; Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Cano.

Na Ponte, o técnico Gilson Kleina deve repetir a formação utilizada contra o Brusque. Provável escalação: Ivan, Felipe Albuquerque, Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos; André Luiz, Vini Locatelli e Fessin; Moisés, Niltinho e Rodrigão.