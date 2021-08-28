AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Vasco e Ponte Preta se enfrentam na parte inferior da classificação
Série B

Vasco e Ponte Preta se enfrentam na parte inferior da classificação

À frente na classificação, o Vasco é 11ª colocado, com 28 pontos, mas vem de três derrotas consecutivas. Agora, precisa vencer para se reaproximar da zona de acesso

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 08:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 ago 2021 às 08:31
Vasco enfrenta a Ponte Preta neste final de semana
Vasco enfrenta a Ponte Preta neste final de semana Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco e Ponte Preta movimentam a parte de baixo da tabela da Série B, no domingo (29), em partida em São Januário, a partir das 16h, no encerramento da 21ª rodada.
À frente na classificação, o Vasco é 11ª colocado, com 28 pontos, mas vem de três derrotas consecutivas. Agora, precisa vencer para se reaproximar da zona de acesso à Série A.
Já a Ponte Preta aparece em 15º, com 22 pontos, e chega embalada por vitória em casa sobre o Brusque. Se emplacar novo triunfo, o time dá um passo importante para se afastar dos quatro ameaçados -o primeiro do grupo é o Londrina, com 20 pontos.
Para a partida, o time carioca não poderá contar com três jogadores: Sarrafiore, que testou positivo para a Covid, além de Romulo e Morato, suspensos. Sem eles, a tendência é que o técnico Lisca mande a campo Vanderlei; Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Zeca; Romulo, Andrey e Bruno Gomes; Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Cano.
Na Ponte, o técnico Gilson Kleina deve repetir a formação utilizada contra o Brusque. Provável escalação: Ivan, Felipe Albuquerque, Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos; André Luiz, Vini Locatelli e Fessin; Moisés, Niltinho e Rodrigão.
  • Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)
  • VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Veja Também

Paralimpíada: Thalita Simplício conquista a medalha de prata nos 400m

Com dois convocados para a seleção, Atlético-MG pega o Bragantino

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste sábado (28)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube Vasco da Gama Esportes Futebol Brasileiro Série B
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica
Imagem de destaque
'Essa decisão não tem retorno', diz Vidigal ao descartar candidatura em 2026 e 2028
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados