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Líder do Brasileirão

Com dois convocados para a seleção, Atlético-MG pega o Bragantino

O time do interior paulista também vem fazendo boa campanha no Brasileirão e começou a rodada fechando o G-4, com 31 pontos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 ago 2021 às 08:25

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 08:25

Cada vez mais nas graças da torcida do Atlético-MG e agora de volta à seleção brasileira, o atacante Hulk vem se notabilizando entre os grandes atacantes da história do Galo. Contra o Fluminense, pela Copa do Brasil o paraibano de 35 anos completou 42 partidas pelo clube e igualou o número de tentos de dois atacantes que terminaram temporadas mágicas na artilharia da equipe; ambos com mais de 50 jogos realizados.
Atlético-MG é o líder do Brasileirão
Atlético-MG é o líder do Brasileirão Crédito: Reprodução Twitter @Atletico
Em 2013, ano da conquista da Libertadores, Jô findou o ano com 19 gols. Esta é a mesma quantidade de Diego Tardelli, em 2014, quando o Galo levantou as taças da Copa do Brasil, ao desbancar o Cruzeiro na final, e da Recopa Sul-americana ao despachar o Lanús-ARG.
Curiosamente, o jogador que mais vezes marcou pelo Atlético-MG, considerando as últimas dez temporadas (2011-20), foi Fred. Atualmente no Fluminense, o atacante que marcou contra o Galo na última segunda-feira (23), pelo Brasileirão, e nesta quinta, pela Copa do Brasil, alcançou o feito de 30 tentos em 2017.
Principal estrela do atual elenco atleticano, Hulk também realizou 11 assistências até o momento. Quando não balança as redes, o paraibano também faz com excelência o papel de garçom para os companheiros. Tal desempenho o fez ser convocado pelo técnico Tite para os próximos três jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O goleiro Everson também entrou na lista.
Hulk é também o principal personagem da campanha do Atlético-MG no Brasileirão. O Galo é o líder, com 38 pontos, e começou a rodada com seis de vantagem sobre o Palmeiras. A equipe de Cuca não perde há dez partidas e teve, na segunda-feira passada, quebrada uma sequência de nove vitórias.
O atacante terá mais um desafio para provar a boa fase neste domingo (29), às 20h30, quando o Atlético-MG enfrenta o RB Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).
O time do interior paulista também vem fazendo boa campanha no Brasileirão e começou a rodada fechando o G-4, com 31 pontos. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri já não conta com o volante Raul, que sofreu uma grave lesão no joelho.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar; Jadsom, Ramires, Praxedes; Artur, Cuello, Ytalo. T.: Maurício Barbieri

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Nacho Fernández; Savarino, Hulk, Vargas. T.: Cuca
  • Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)
  • Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (29)
  • Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
  • Transmissão: Sportv e Premiere

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