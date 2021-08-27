Tite convoca Hulk e Everson para os jogos da Seleção nas Eliminatórias

O Atlético-MG teve mais dois jogadores convocados para a Seleção Brasileira. O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 27 de agosto, uma nova lista para os jogos do Brasil das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 com o atacante Hulk e o goleiro Everson entre os relacionados. As novidades deixarão o time mineiro sem seis atletas durante as Datas-FIFA, já que Guilherme Arana (Brasil), Vargas (Chile), Junior Alonso (Paraguai e Savarino (Venezuela) também jogarão os duelos classificatórios para o Mundial do ano que vem. Tite teve de refazer a lista devido a negativa das ligas inglesa e espanhola em não liberar seus jogadores porque o Brasil é um dos epicentros mundiais de contágio pela Covid-19. Entretanto, a CBF não desconvocou os atletas desses países, mas teve de fazer acréscimos na lista das Eliminatórias. O treinador da Seleção também chamou Santos (Athletico-PR), Miranda (São Paulo), Edenilson (Internacional), Gerson (Olympique de Marselha), Matheus Nunes (Sporting) e Malcom (Zenit). Cinco anos depois e primeira vez​A convocação de Hulk, destaque do Galo em 2021, era uma quase unanimidade entre torcedores e crônica esportiva. O jogador retorna ao time nacional depois de cinco anos de ausência. A última presença de Hulk na Seleção foi em 2016, pela Copa América Centenária, nos Estados Unidos. O atleta atleticano marcou 11 gols em 48 partidas pela Seleção Brasileira.