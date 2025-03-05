  • Início
  • Esportes
  • Vasco e Nova Iguaçu jogam pela segunda fase da Copa do Brasil
Nesta quarta-feira

Vasco e Nova Iguaçu jogam pela segunda fase da Copa do Brasil

Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da segunda fase da Copa do Brasil
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 mar 2025 às 09:49

Publicado em 05 de Março de 2025 às 09:49

Buscando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (5) no estádio Nilton Santos.
O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 no Kleber Andrade e avançou na Copa do Brasil
O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 no Kleber Andrade e avançou para segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
O Cruzmaltino chega à partida em meio aos confrontos das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. No primeiro compromisso contra o Rubro-Negro, o time comandado por Fábio Carille perdeu de 1 a 0. Já a Laranja Mecânica da Baixada está envolvida na disputa por um lugar na decisão da Taça Rio contra o Madureira.
Na atual edição do Campeonato Carioca, Vasco e Nova Iguaçu mediram forças em uma oportunidade, que terminou com um empate de 1 a 1. Diante de um adversário contra o qual ainda não venceu em 2025, o técnico Fábio Carille deixou claro, em entrevista coletiva, que não espera facilidades: “[O Nova Iguaçu] é uma equipe que fez um bom campeonato ano passado, sendo vice-campeão [do Carioca]. Muitos jogadores do ano passado continuam, acho que sete jogadores de 2024 estavam no jogo contra o Vasco [no Carioca]. É fazer o nosso e ter uma boa estratégia ofensiva e defensiva”.
Para este compromisso o Vasco não poderá contar com o meio-campista Tchê Tchê, que está com uma lesão no joelho. Assim, o técnico Fábio Carille pode optar pela seguinte equipe para começar a partida: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Jair; Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti.
O Nova Iguaçu chega para o confronto contra o Vasco com força máxima. O treinador Carlos Vitor poupou alguns titulares no duelo de ida contra o Madureira, pela Taça Rio, e retornará com o time principal para a partida da Copa do Brasil. O único desfalque é o atacante Victor Rangel, que sentiu um incômodo no último compromisso e não inicia entre os titulares no Nilton Santos.

Transmissão

  • sportv e Premiere transmitem. Você pode acessar/assistir no ge.globo e na Globoplay.

