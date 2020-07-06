Trump ataca piloto negro da Nascar e proibição de símbolo escravagista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter nesta segunda-feira (6) para atacar Bubba Wallace, único piloto negro da Nascar, responsável, segundo Trump, por criar boatos sobre racismo na categoria.
O ataque de Trump acontece duas semanas depois de o FBI concluir que uma corda com um nó encontrada na garagem da equipe de Wallace não configurava ameaça de morte ao piloto.
O presidente norte-americano também criticou a retirada das bandeiras dos confederados de todas as provas da Nascar, uma conquista de Wallace, que protestou contra os símbolos, ligados ao passado escravagista dos Estados Unidos. A soma dessas ações, disse Trump, causou queda nos índices de audiência da categoria.
"Bubba Wallace pediu desculpas a todos aqueles grandes pilotos e oficiais da Nascar que vieram lhe prestar ajuda, que ficaram ao seu lado e estiveram dispostos a sacrificar tudo por ele, apenas para descobrir que a história toda era apenas mais um BOATO? Aquilo e a decisão sobre as bandeiras causaram os índices mais baixos de audiência desde SEMPRE!", tuitou Trump.
Logo após o episódio da corda, encontrada no último dia 21, todos os outros pilotos da Nascar prestaram solidariedade a Bubba Wallace. Em um dos gestos de apoio ao companheiro, eles empurraram o carro do piloto pela pista antes de uma prova em Talladega, no Alabama.
Para muitos, a corda fazia uma alusão ao enforcamento, uma forma de assassinato de muitos negros nos Estados Unidos durante a segregação racial.