Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump e auxiliares mostram otimismo sobre recuperação econômica forte no país
Estados Unidos

Trump e auxiliares mostram otimismo sobre recuperação econômica forte no país

O presidente dos Estados Unidos defendeu as medidas de seu governo para apoiar a economia, sobretudo as pequenas empresas, foco do evento desta quinta (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 18:04

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 18:04

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 18, que seu governo almeja uma recuperação rápida, diante da pandemia da covid-19. "Estamos buscando recuperação econômica em V e parece que é isso que teremos", disse ele, durante evento na Casa Branca sobre o apoio a pequenas empresas. Além disso, Trump voltou a criticar a China, dizendo que os americanos têm ainda a opção de se "desvincular" do país asiático e referindo-se ao novo coronavírus como uma "praga chinesa" inesperada.
Trump defendeu as medidas de seu governo para apoiar a economia, sobretudo as pequenas empresas, foco do evento desta tarde. Ele destacou o fato de que o índice acionário Nasdaq atingiu recorde histórico mesmo durante uma pandemia, o que seria um sinal de otimismo com a retomada. "Isso é incrível", disse, projetando que o terceiro e o quarto trimestres deste ano serão "ótimos" e 2021 será "fantástico" para a economia americana.
Também presente no evento, o diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow, foi outro a mostrar otimismo, ao dizer que o relatório de empregos (payroll) de junho deve ser positivo e também que o governo acredita que pode compensar as perdas causadas pela pandemia até o primeiro trimestre de 2021. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, destacou os programas adotados nos últimos meses pelo governo para enfrentar a situação, também afirmando que eles têm sido um sucesso, "especialmente para as pequenas empresas".

Veja Também

China diz não querer interferir em eleições após denúncia de ex-assessor de Trump

Trump pediu ajuda da China para ser reeleito, afirma ex-assessor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enhypen, grupo de k-pop, fará show único no Brasil; veja como comprar ingressos
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono
Imagem de destaque
Marido mata mulher a facadas e fere filho adolescente em SP, diz polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados