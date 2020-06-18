Trump e auxiliares mostram otimismo sobre recuperação econômica forte no país

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 18, que seu governo almeja uma recuperação rápida, diante da pandemia da covid-19. "Estamos buscando recuperação econômica em V e parece que é isso que teremos", disse ele, durante evento na Casa Branca sobre o apoio a pequenas empresas. Além disso, Trump voltou a criticar a China, dizendo que os americanos têm ainda a opção de se "desvincular" do país asiático e referindo-se ao novo coronavírus como uma "praga chinesa" inesperada.

Trump defendeu as medidas de seu governo para apoiar a economia, sobretudo as pequenas empresas, foco do evento desta tarde. Ele destacou o fato de que o índice acionário Nasdaq atingiu recorde histórico mesmo durante uma pandemia, o que seria um sinal de otimismo com a retomada. "Isso é incrível", disse, projetando que o terceiro e o quarto trimestres deste ano serão "ótimos" e 2021 será "fantástico" para a economia americana.