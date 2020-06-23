Nova doença é 'um presente vindo da China' e muro na fronteira ajuda, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de evento com autoridades de segurança fronteiriça no Estado do Arizona. Durante reunião com elas, Trump voltou a criticar o governo de Pequim por causa da pandemia, descrevendo a covid-19 como "um presente vindo da China", além de argumentar que o muro na fronteira com o México ajuda a conter a disseminação da doença.

Trump realizou o evento para marcar a construção da 200ª milha do novo muro fronteiriço. De olho na campanha, aproveitou a ocasião para fazer críticas aos democratas, considerando-os fracos na segurança fronteiriça. "Os democratas fizeram de tudo para bloquear o muro", disse.