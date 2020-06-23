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Declarações

Nova doença é 'um presente vindo da China' e muro na fronteira ajuda, diz Trump

A declaração do presidente norte-americano foi realizada durante um evento com autoridades de segurança fronteiriça no Estado do Arizona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 17:08

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 17:08

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de evento com autoridades de segurança fronteiriça no Estado do Arizona. Durante reunião com elas, Trump voltou a criticar o governo de Pequim por causa da pandemia, descrevendo a covid-19 como "um presente vindo da China", além de argumentar que o muro na fronteira com o México ajuda a conter a disseminação da doença.
Trump realizou o evento para marcar a construção da 200ª milha do novo muro fronteiriço. De olho na campanha, aproveitou a ocasião para fazer críticas aos democratas, considerando-os fracos na segurança fronteiriça. "Os democratas fizeram de tudo para bloquear o muro", disse.
Segundo Trump, agora os EUA não enfrenta mais o problema das "caravanas de imigrantes" vindos da América Central, já que "eles sabem que não conseguem entrar mais" no país.

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