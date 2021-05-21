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De volta pra casa!

Técnico Renan Dal Zotto tem alta após 36 dias internado com Covid-19

O técnico da seleção brasileira de vôlei está bem, com a família, e seguirá fazendo fisioterapia respiratória e motora

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 19:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2021 às 19:16
O técnico Renan Dal Zotto
O técnico Renan Dal Zotto Crédito: Divulgação | CBV
Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, teve alta hospitalar, nesta sexta-feira, depois de 36 dias de internação devido à Covid-19 e está em sua casa. Renan está bem, com a família, e seguirá fazendo fisioterapia respiratória e motora.
De maneira remota e dentro da limitação indicada, o treinador vai acompanhar o dia a dia da seleção que vai disputar a Liga das Nações. Antes, o time faz amistosos de preparação com a seleção da Venezuela.
Diagnosticado com a Covid-19, Renan foi internado em 16 de abril Três dias depois, a CBV informou que o treinador havia sido intubado para manter o nível da saturação de oxigênio mais alta. O treinador passou por uma cirurgia vascular nesse mesmo dia por conta de uma trombose arterial aguda. No início da semana, apresentou melhora no quadro respiratório após cirurgia.
No dia 24 de abril foi extubado e começou o processo de recuperação, mas voltou a apresentar complicações respiratórias em razão da covid-19 e precisou ser intubado novamente no dia seguinte. Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), houve troca de medicações e o treinador reagiu bem, com uma melhora leve do quadro respiratório, mantendo o quadro estável.
O técnico já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.

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