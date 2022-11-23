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Copa do Mundo

Sem medo, técnico sérvio brinca sobre possível Brasil com quatro atacantes

Dragan Stojkovic elogia qualidade dos jogadores brasileiros, mas diz que a Sérvia também tem chance de ganhar, na estreia, nesta quinta-feira (24)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2022 às 19:24

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 19:24

DOHA, CATAR - Adversário da estreia da Copa do Mundo, o técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, afirmou, nesta quarta-feira (23) que não tem medo do Brasil e entende que seu time tem que se concentrar no próprio jogo. Ele não quis revelar a escalação da equipe, mas brincou com a possibilidade de Tite escalar quatro atacantes para o confronto: "Acabou para nós", riu.
Dragan Stojkovic, técnico da Sérvia
Dragan Stojkovic está em dúvida se escala dois atacantes na Sérvia, para a estreia na Copa Crédito: Fifa.com
O treinador, que é um jogador histórico em Copas do Mundo, foi questionado sobre a provável escalação do time com Raphinha, Neymar, Richalison e Vinicius Junior e, por isso, fez a brincadeira. Mas deixou claro que não teme a equipe brasileira.
"O Brasil tem muita sorte de ter tantos jogadores E, com relação à defesa, vai ter alguém lá atrás? Na minha opinião, é uma geração de ouro (do Brasil) no momento. E nós esperamos um jogo muito difícil. Mas temos que nos concentrar no nosso tipo de futebol, na nossa técnica para enfrentar o Brasil. O Brasil tem chance de ganhar, a Sérvia também tem chance de ganhar. Não temos medo de ninguém, nem do Brasil", afirmou Stojkovic.
A dúvida do treinador é se vai escalar dois atacantes para o confronto, com Vlahovic e Mitrovic, em sua formação mais utilizada, ou optará por uma equipe mais cautelosa. Ele não quis dizer qual sua escolha.
"As perguntas são de fato legítimas, mas nenhum técnico divulgará a escalação. Terão que se acostumar com isso. Nós consideramos saber 90% da escalação para o Brasil. Não faremos mudanças", contou o treinador. "Tite não disse qual a escalação, acho que não posso dizer a minha escalação inicial."
Além da questão do uso de dois atacantes, há uma dúvida na ala esquerda para saber se Kostic terá condições de jogo. Segundo o treinador, ele está com problemas musculares.
Apesar da formação forte do Brasil, Stojkovic afirmou que não fará marcações individual, e sim por zona. E disse que, embora o jogo seja importante, é tão relevante quanto os confrontos contra Camarões e Suíça. Mas admitiu que o seu time teve bastante azar com o sorteio.

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