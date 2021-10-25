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Avenida Paulista

São Silvestre terá apenas atletas vacinados e não permitirá público

A tradicional corrida não foi realizada em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. A 96ª edição está confirmada para o fim do ano, com rigorosas medidas de segurança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 out 2021 às 15:31

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 15:31

O queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre de 2019
O queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre de 2019 Crédito: Reprodução | TV Globo
A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre não foi realizada em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. A 96ª edição está confirmada para o fim do ano, com rigorosas medidas de segurança e, desta vez, sem o tradicional apoio do público que incentiva os corredores ao longo dos 15 quilômetros do percurso pelas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista. As inscrições estão abertas e somente atletas vacinados poderão participar da disputa.
A prova será realizada no dia 31 de dezembro, mas a realização da entrega dos kits não ocorrerá na data. Serão nos dias 27, 28 e 29 (das 9h às 20h) e 30 de dezembro (9h às 16h).
"Para a retirada do kit, o atleta inscrito deverá apresentar Documento de Identidade original com foto (RG, RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte) e carteira ou comprovante de vacinação completa contra o Covid-19 para vacinas de duas doses ou vacinas de dose única impressa ou digital no formulário oficial do SUS ou governo de sua cidade ou de seu país", informou a organização da corrida.
"Vale ressaltar que, sem o comprovante de vacinação ou sem o comprovante juntamente com o teste, o atleta não poderá acessar o local de retirada de kit", enfatizou. "Para o atleta com esquema vacinal incompleto (apenas 1 dose), será obrigatório, além de documento de identidade original, apresentar teste negativo para a covid-19 do tipo RT-PCR com validade de 48 horas ou teste rápido de antígeno (nasal) com validade de 24 horas antes do ingresso no recinto, além de seguir as medidas adotadas para a referida entrega de kit divulgadas no local, como por exemplo o uso obrigatório de máscara e distanciamento. A regra se estende também ao staff, prestadores de serviços, Imprensa e participantes da EXPO."
Palco de comemoração da chegada de um novo ano e também sempre cheio de gente para apoiar a chegada dos corredores, a Avenida Paulista, desta vez, estará vazia. "No dia da prova, haverá controle de acesso e não será permitida a presença do público na área da Avenida Paulista."

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