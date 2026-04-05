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Rio de Janeiro

Bar é multado por placa proibindo entrada de norte-americanos e israelenses

A foto da placa, publicada nas redes sociais do próprio estabelecimento, viralizou nas redes sociais neste feriado de Páscoa. A inscrição dizia, em inglês, "Cidadãos dos Estados Unidos e Israel não são bem-vindos"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2026 às 17:00

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 17:00

Um bar na Lapa, zona central do Rio de Janeiro, foi multado em R$ 9.520 neste sábado (4) por expor uma placa rejeitando a presença de cidadãos dos Estados Unidos e de Israel.
A foto da placa no Parthisan Bar, publicada nas redes sociais do próprio estabelecimento, viralizou nas redes sociais neste feriado de Páscoa. A inscrição dizia, em inglês, "Cidadãos dos Estados Unidos e Israel não são bem-vindos".
Procurado por telefone e por sua rede social, o estabelecimento não retornou até a publicação desta reportagem.
Bar Partisan, na Lapa, área central do Rio de Janeiro, é fechado após instalar placa dizendo que norte-americanos e israelenses não eram bem-vindos
Bar Partisan, na Lapa, no Rio de Janeiro, é fechado após instalar placa que diz que  norte-americanos e israelenses não são bem-vindos Crédito: Partisan da Lapa/Instagram
A autuação foi feita pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O órgão afirmou que "a conduta configura prática abusiva e discriminatória, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que proíbe qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima, bem como práticas que coloquem o consumidor em situação de constrangimento ou discriminação".
A pasta foi ao local após denúncia do vereador Pedro Duarte (PSD), que classificou o caso como xenofobia.
"Você quer ter uma bar comunista, quer ter um bar antifascista, seja lá o que for, é direito de cada um ter o bar com o estilo que quiser. Mas não é direito, na verdade é proibido, fazer discriminação de pessoas", disse ele, em suas redes sociais.
A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro afirmou que "está atuando de forma firme no caso em articulação direta com as autoridades competentes".

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