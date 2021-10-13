Rogério Ceni acerta retorno ao São Paulo e assume lugar de Crespo

O técnico Rogério Ceni, agora do São Paulo Crédito: Reprodução Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno de Rogério Ceni. Ex-goleiro e ex-treinador do clube, o ídolo são-paulino vai assumir o lugar do técnico Hernán Crespo, desligado pela equipe tricolor em meio à crise do time no Campeonato Brasileiro.

O acerto entre as partes foi confirmado horas depois da confirmação da saída do argentino. O novo treinador já deverá estrear nesta quinta-feira (14), em confronto com o Ceará a partir das 19h, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ceni volta ao Morumbi após quatro anos. Em 2017, ele comandou a equipe durante sete meses e foi demitido em julho. Na ocasião, o time tricolor também lutava para se afastar da zona de rebaixamento do Nacional, situação bem semelhante à atual.

Sob o comando do ídolo, à época estreante como treinador, o time conviveu com altos e baixos e amargou três eliminações em mata-matas naquela temporada: Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Crespo foi desligado por motivos semelhantes. Apesar de ter tirado o clube de um jejum de nove anos sem títulos, com a conquista do Paulista, ele amargou fracassos na Libertadores e na Copa do Brasil, sem falar no fato de a equipe estar na 13ª colocação do Brasileiro e a apenas três pontos da zona de rebaixamento.