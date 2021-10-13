Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Rogério Ceni acerta retorno ao São Paulo e assume lugar de Crespo
Mudança rápida

Rogério Ceni acerta retorno ao São Paulo e assume lugar de Crespo

O acerto entre as partes foi confirmado horas depois da confirmação da saída do argentino. O novo treinador já deverá estrear nesta quinta-feira (14)

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 18:59
O técnico Rogério Ceni, agora do São Paulo
O técnico Rogério Ceni, agora do São Paulo Crédito: Reprodução Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno de Rogério Ceni. Ex-goleiro e ex-treinador do clube, o ídolo são-paulino vai assumir o lugar do técnico Hernán Crespo, desligado pela equipe tricolor em meio à crise do time no Campeonato Brasileiro.
O acerto entre as partes foi confirmado horas depois da confirmação da saída do argentino. O novo treinador já deverá estrear nesta quinta-feira (14), em confronto com o Ceará a partir das 19h, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ceni volta ao Morumbi após quatro anos. Em 2017, ele comandou a equipe durante sete meses e foi demitido em julho. Na ocasião, o time tricolor também lutava para se afastar da zona de rebaixamento do Nacional, situação bem semelhante à atual.
Sob o comando do ídolo, à época estreante como treinador, o time conviveu com altos e baixos e amargou três eliminações em mata-matas naquela temporada: Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Crespo foi desligado por motivos semelhantes. Apesar de ter tirado o clube de um jejum de nove anos sem títulos, com a conquista do Paulista, ele amargou fracassos na Libertadores e na Copa do Brasil, sem falar no fato de a equipe estar na 13ª colocação do Brasileiro e a apenas três pontos da zona de rebaixamento.
  • Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)
  • Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (14)
  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
  • Transmissão: Premiere

Veja Também

Do conjunto para o individual, Geovanna Santos mira vaga em Paris-2024

Dupla feminina capixaba vence Circuito Brasileiro de vôlei de praia no Rio

Neymar diz que Copa do Mundo de 2022 pode ser a última da carreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados