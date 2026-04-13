Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Rodrigo César, técnico do Rio Branco Crédito: TV Gazeta

O Rio Branco-ES deixou o gramado do estádio Engenheiro Araripe com a sensação de que a vitória escapou. No encerramento da segunda rodada do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D 2026, o Capa-Preta ficou no empate em 1 a 1 com o Democrata GV, resultado que foi tratado como “amargo” pelo técnico Rodrigo César.

O roteiro da partida reforçou a avaliação do treinador. Depois de um primeiro tempo mais travado e com poucas chances claras, o Rio Branco-ES voltou mais agressivo na etapa final. Logo nos primeiros minutos, Gui Mendes acertou a trave, dando o tom da pressão capixaba. Pouco depois, Rafael Pacheco sofreu pênalti, convertido por Breno Melo, colocando o time da casa em vantagem.

Mesmo com o controle das ações, o Capa-Preta viu o adversário aproveitar uma das raras investidas para empatar, com Ivan, em jogada pela direita. Ainda assim, o Rio Branco-ES manteve a pressão até os minutos finais, acumulando boas oportunidades e mantendo o volume ofensivo.

"Lamento o empate, a gente sabia que dava para vencer o jogo, tivemos uma boa partida, pela gente, ao meu ver. Criamos inúmeras oportunidades, como você bem disse, mas futebol é bola na rede. Tem que criar e tem que botar para dentro, ainda mais na Série D, o campeonato competitivo que é", lamentou o treinador Rodrigo César.