  Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Futebol Capixaba

Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Breno Melo abriu o placar para os capixabas, mas Ivan deixou tudo igual

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2026 às 19:15
Rio Branco x Democrata, pela Série D
Rio Branco x Democrata, pela Série D Crédito: Alef Jordan/Capixaba News
No jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D 2026, Rio Branco-ES e Democrata GV ficaram no empate de 1 a 1. Breno Melo, pelo Capa-Preta, e Ivan, pela Pantera, marcaram os gols da partida disputada no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Com os resultados dos três jogos da chave, o Democrata GV fica com quatro pontos ganhos e na vice-liderança do Grupo 12. O Rio Branco-ES, com o ponto conquistado, cai para a vice-lanterna da chave.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da treceira rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h, o Rio Branco-ES faz o clássico capixaba contra o Vitória-ES, no estádio Salvador Costa, em Vitória. No mesmo dia e horário, o Democrata GV visita o Porto-BA, no Agnaldo Bento, em Porto Seguro.
O jogo
Rio Branco x Democrata, pela Série D
Rio Branco x Democrata, pela Série D Crédito: Alef Jordan/Capixaba News
O primeiro tempo entre Rio Branco-ES e Democrata GV foi de poucas chances claras, com muitos erros de passe e dificuldade de criação, especialmente do time capixaba. Ainda assim, o Capa-Preta teve a melhor oportunidade da etapa quando Breno Melo cruzou rasteiro e Edu, livre e sem goleiro, finalizou para fora em lance inacreditável. Do outro lado, a equipe mineira assustou em bolas alçadas na área e jogadas pela esquerda, mas sem efetividade, mantendo o empate sem gols até o intervalo.
No segundo tempo, o Rio Branco-ES voltou mais agressivo e quase abriu o placar logo no início, quando Gui Mendes acertou a trave de cabeça. Pouco depois, Rafael Pacheco sofreu pênalti e Breno Melo converteu, colocando o Brancão em vantagem. A equipe capixaba seguiu criando boas chances, especialmente em bolas paradas, mas acabou cedendo o empate ao Democrata GV em jogada pela direita finalizada por Ivan. Na reta final, o Rio Branco pressionou em busca da vitória e teve a melhor oportunidade com David Lopes, que desperdiçou uma chance clara dentro da área, mantendo o empate até o apito final.

Veja Também

Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde

Recomendado para você

John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes
Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves
Matilde, em Alfredo Chaves, terá primeiro Festival de Inverno em junho
Caso ocorreu na noite de domingo (26), no distrito de Bebedouro. O fogo atingiu apenas a carreta
Carreta pega fogo em posto ao lado de depósito de gás em Linhares; vídeo

