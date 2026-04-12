Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

No jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D 2026, Rio Branco-ES e Democrata GV ficaram no empate de 1 a 1. Breno Melo, pelo Capa-Preta, e Ivan, pela Pantera, marcaram os gols da partida disputada no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Com os resultados dos três jogos da chave, o Democrata GV fica com quatro pontos ganhos e na vice-liderança do Grupo 12. O Rio Branco-ES, com o ponto conquistado, cai para a vice-lanterna da chave.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da treceira rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h, o Rio Branco-ES faz o clássico capixaba contra o Vitória-ES, no estádio Salvador Costa, em Vitória. No mesmo dia e horário, o Democrata GV visita o Porto-BA, no Agnaldo Bento, em Porto Seguro.
O jogo
O primeiro tempo entre Rio Branco-ES e Democrata GV foi de poucas chances claras, com muitos erros de passe e dificuldade de criação, especialmente do time capixaba. Ainda assim, o Capa-Preta teve a melhor oportunidade da etapa quando Breno Melo cruzou rasteiro e Edu, livre e sem goleiro, finalizou para fora em lance inacreditável. Do outro lado, a equipe mineira assustou em bolas alçadas na área e jogadas pela esquerda, mas sem efetividade, mantendo o empate sem gols até o intervalo.
No segundo tempo, o Rio Branco-ES voltou mais agressivo e quase abriu o placar logo no início, quando Gui Mendes acertou a trave de cabeça. Pouco depois, Rafael Pacheco sofreu pênalti e Breno Melo converteu, colocando o Brancão em vantagem. A equipe capixaba seguiu criando boas chances, especialmente em bolas paradas, mas acabou cedendo o empate ao Democrata GV em jogada pela direita finalizada por Ivan. Na reta final, o Rio Branco pressionou em busca da vitória e teve a melhor oportunidade com David Lopes, que desperdiçou uma chance clara dentro da área, mantendo o empate até o apito final.