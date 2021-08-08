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Fim de uma era

"Que um dia eu possa voltar a este clube", diz Lionel Messi ao se despedir do Barcelona

Maior artilheiro e ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi, 34, compareceu ao Camp Nou neste domingo (8) para sua despedida do clube catalão

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 08:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2021 às 08:48
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior artilheiro e ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi, 34, compareceu ao Camp Nou neste domingo (8) para sua despedida do clube catalão.
Ao lado das 35 taças que conquistou com a camisa do Barça, o argentino fez um pronunciamento, se emocionou ao falar sobre sua passagem de 21 anos pela Catalunha e respondeu a perguntas dos repórteres presentes.
Barcelona
O Barcelona comunicou que não conseguiu chegar a um acordo e Messi deixará o clube Crédito: DIvulgação/Barcelona
Além da imprensa, compareceram ao evento dirigentes e também jogadores do elenco atual do Barcelona, assim como atletas que já não defendem a equipe e foram companheiros de Messi, caso de Xavi Hernández, tetracampeão europeu pelo clube junto do camisa 10.
"Cheguei muito jovem com 13 anos e 21 anos depois vou embora com minha esposa e meus três filhos catalães-argentinos. Esta é a nossa casa. Cabe a mim agradecer por tudo o que vivi, aos meus companheiros e às pessoas do clube. Sempre tentei trabalhar com humildade, respeito e fiz isso com todos nesta casa. Espero que seja isso o que fique de mim", disse Messi, que não conteu as lágrimas durante seu discurso.
"Gostaria de me despedir de outra maneira, com torcida, no campo. Queria sentir uma última ovação. O carinho das pessoas foi o mesmo e senti o reconhecimento e o amor deste clube. Oxalá possa voltar um dia ao clube, da forma que for. Que eu possa aportar algo para que este clube continue sendo o melhor do mundo."

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