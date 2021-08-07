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Familiar do dono do PSG revela que negociação por Messi está concluída e anúncio será feito em breve

Ainda nesta sexta-feira, o jornalista Fabrizio Romando, do The Guardian, já havia anunciado que o PSG estava perto de fechar com Messi...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 21:32

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 21:32
Crédito: Silvio Avila/AFP
O destino de Messi deve ser o Paris Saint-Germain. Pelo menos, é o que afirma Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro da família real do Qatar e familiar de Tamim bin Hamad Al Thani, que é emir do país e dono do PSG. Pelas redes sociais, ele anunciou que as negociações pelo argentino foram oficialmente concluídas e o anúncio será feito em breve.
> Recorde batido! Confira as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio - As negociações estão oficialmente concluídas. E será anunciado depois - revelou Khalifah Bin Hamad Al Thani. Inclusive, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do "The Guardian", o clube francês está perto de contratar o craque argentino. O PSG, inclusive, prepara o contrato oficial que seria válido até junho de 2023.
- O Paris Saint-Germain está perto de contratar Leo Messi, confirmou. O PSG prepara o contrato oficial até junho de 2023 para ser apresentado a Messi e seu pai Jorge nas próximas horas. Messi está aberto para entrar no PSG. Neymar estava empurrando nas últimas 24h. O PSG está tão, tão confiante - disse Fabrizio Romano.
Em Paris, Leo Messi seria treinado pelo argentino Mauricio Pochettino, e reencontraria alguns de seus amigos. Neymar, principal estrela do PSG, fez história no Barcelona com Messi e, na Seleção Argentina, Di María e Paredes conquistaram a Copa América com o craque. Neymar, inclusive, estaria ajudando nas conversas para convencer Messi a se mudar para Paris.
Nesta janela de transferências, o Paris Saint-Germain tratou de reforçar um setor que foi alvo de críticas: a defesa. Achraf Hakimi, ex-Inter de Milão, foi contratado pela lateral-direita, e Sergio Ramos chegou para a zaga. Além deles, o goleiro Gianluigi Donnarumma assinou com o PSG após fazer ótima uma Eurocopa. Gigi Wijnaldum, meio-campista ex-Liverpool, quase deixou o Liverpool para acertar com o Barcelona, mas fechou com os franceses.

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