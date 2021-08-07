Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Imprensa europeia diz que salário de Messi pode superar o de Neymar no PSG

Dono dos maiores vencimentos atualmente, brasileiro recebe mais de R$ 220 milhões por ano. Valores pagos ao argentino podem superar a casa dos R$ 245 milhões...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 15:56
Crédito: Nelson Almeida / AFP
Depois do anúncio de que Lionel Messi não continuará no Barcelona, o Paris Saint-Germain não perdeu tempo e se candidatou pela contratação do jogador argentino. Ainda sem apresentar uma proposta oficial, o time francês, nos bastidores, acredita de que poderá concluir a transação em breve.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1Na sexta-feira, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que o PSG "estava progredindo" nas conversas. Neste sábado, o repórter deu mais detalhes da negociação e disse que a proposta dos parisienses será de dois anos, até junho de 2023, com a opção de renovação por mais uma temporada.
A respeito de valores, Romano informou que Messi poderá receber 35 milhões de euros anuais no clube da Cidade Luz (R$ 215 mi na cotação atual). Neste valor, premiações e bônus já estão incluídos.
+ Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia
Outros dois portais, porém, foram além e disseram que o argentino poderá receber ainda mais. Segundo o jornal "L'Équipe", da França, e a rádio "RAC1", da Catalunha, o salário de Messi será de 40 milhões de euros (R$ 246 mi), além de luvas no valor de 30 milhões de euros (R$ 184 mi).
Caso se confirme a segunda informação, Messi se tornará no maior ativo do Paris Saint-Germain, superando os vencimento do brasileiro Neymar. Atualmente, o camisa 10 recebe 36 milhões de euros por ano (R$ 221 mi).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados