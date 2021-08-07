Imprensa europeia diz que salário de Messi pode superar o de Neymar no PSG

Crédito: Nelson Almeida / AFP

Depois do anúncio de que Lionel Messi não continuará no Barcelona, o Paris Saint-Germain não perdeu tempo e se candidatou pela contratação do jogador argentino. Ainda sem apresentar uma proposta oficial, o time francês, nos bastidores, acredita de que poderá concluir a transação em breve.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1Na sexta-feira, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que o PSG "estava progredindo" nas conversas. Neste sábado, o repórter deu mais detalhes da negociação e disse que a proposta dos parisienses será de dois anos, até junho de 2023, com a opção de renovação por mais uma temporada.

A respeito de valores, Romano informou que Messi poderá receber 35 milhões de euros anuais no clube da Cidade Luz (R$ 215 mi na cotação atual). Neste valor, premiações e bônus já estão incluídos.

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Outros dois portais, porém, foram além e disseram que o argentino poderá receber ainda mais. Segundo o jornal "L'Équipe", da França, e a rádio "RAC1", da Catalunha, o salário de Messi será de 40 milhões de euros (R$ 246 mi), além de luvas no valor de 30 milhões de euros (R$ 184 mi).