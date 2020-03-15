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Paraguai

Prisão em que Ronaldinho está limita visitas para combater coronavírus

A partir deste sábado (14), cada detento passou a ter direito a apenas um visitante nossa dias liberados. Antes não havia limite.

Publicado em 14 de Março de 2020 às 22:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 22:45
O quartel usado como prisão no qual estão Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, passou a limitar o número de visitas como medida de combate ao novo coronavírus. A partir deste sábado (14), cada detento passou a ter direito a apenas um visitante nossa dias liberados. Antes não havia limite.
Ronaldinho está preso no Paraguai acusado de falsificação de documentos Crédito: AP
Além da redução, quem vai à "Agrupación Especializada de la Policia Nacional" como visitante agora tem que passar por uma checagem de suas condições de saúde.
"Todos que vão entrar precisam ser inspecionados. Dois médicos ficam no portão, fazem perguntas e examinam todos. Se alguém tiver apresentado algum sintoma nos últimos cinco dias, febre tosse, alguma coisa, não entra. Temos termômetros digitais para medir as temperaturas", contou Blaz Vera, responsável pela administração da penitenciária.

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Ele também contou que os presos receberam palestra sobre os cuidados que devem ter em relação ao novo coronavírus. "Foram passadas dicas sobre como se previnir, dicas de higiene e para evitar algumas coisas como um tocar a mão do outro", declarou Veras.
Ronaldinho e seus colegas de presídio já eram examinados diariamente por médicos, segundo o administrador do local. A diferença, de acordo com ele, é que agora se dá atenção especial aos sintomas do novo coronavírus.
O governo do Paraguai decretou um pacote de medidas para tentar combater o avanço do vírus no país. Eventos com aglomeração de pessoas e até aulas foram vetados. Jogos de futebol só acontecem com os portões fechados. Os presídios também tiveram que adotar novos protocolos, como acontece com o local em que Ronaldinho está.

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